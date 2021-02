Një vaksinë kundër COVID-19 nuk siguron mbrojtje të plotë ose të menjëhershme, që do të thotë se është akoma e mundur të infektoheni dhe të dilni pozitiv për virusin.

Kongresisti demokrat, Stephen Lynch doli pozitiv pasi mori dozën e dytë të vaksinës së Pfizer/BioNTech, raporton cnn.

Trajneri i basketbollit i Hall of Fame, Rick Pitino, i cili stërvit ekipin e Iona College të New Yorkut, gjithashtu doli pozitiv pasi mori dozën e parë të vaksinës. Ata mund të kishin rezultuar pozitiv për disa arsye.

Ekziston një vonesë midis vaksinimit dhe mbrojtjes

Duhen disa ditë deri në disa javë që vaksina të funksionojë, sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Ju mund të dilni pozitivisht përpara se të vaksinoheni.

“Duhet pak kohë për t’u zhvilluar përgjigja imune”, tha Dr. Robert Salata, drejtor i Qendrës Universitare të Spitaleve Roe Green për Mjekësinë e Udhëtimit dhe Shëndetin Global në Cleveland.

Doza e parë mund të sigurojë një farë mbrojtje, por siç tha të hënën CEO i Moderna, Stephane Bancel, se “ne me të vërtetë thjesht nuk kemi ndonjë të dhënë për ta provuar atë në këtë pikë”.

Vaksina e Pfizerit pas 14 ditësh të injektimit të dozës së parë, ajo rezultoi se ishte 52 për qind efektive në parandalimin e sëmundjes, tha Salata, i cili ishte hetuesi kryesor për vaksinën e Pfizerit.

Vaksinimi parandalon shumicën, por jo të gjitha sëmundjet

Ju përsëri mund të dilni pozitiv pasi të injektohen sepse vaksina nuk është 100 për qind efektive.

Të dy vaksinat e autorizuara nga SHBA-ja janë shumë efektive, por ato nuk ofrojnë mbrojtje totale.

Vaksina Pfizer ishte 95 për qind efektive në parandalimin e sëmundjes në provat klinike pasi njerëzit morën dy doza.

Vaksina e Modernas ishte 94 për qind efektive në parandalimin e sëmundjes tek njerëzit që morën dy doza në provat klinike.

Vaksinimi parandalon sëmundjen, por infeksionin, është e paqartë

Vaksinimi parandalon sëmundjen, por është ende e paqartë nëse, apo sa, vaksina parandalon të gjitha infeksionet.

“Informacioni është më pak i qartë nëse vaksinat do të parandalojnë që virusi të na infektojë dhe ne mund të mbetemi pa simptoma. Kjo ende po studiohet”, tha Dr. William Schaffner, një specialist i sëmundjeve infektive dhe një profesor i mjekësisë parandaluese në Departamentin e Politikës Shëndetësore në Universitetin Vanderbilt.

“Për sa kemi parë, këto vaksina me të vërtetë po ndryshojnë lojën në parandalimin e sëmundjes dhe madje edhe ashpërsinë e sëmundjes”, tha Namandje Bumpus, drejtor i departamentit të farmakologjisë dhe shkencave molekulare në Universitetin Johns Hopkins, transmeton Telegrafi.

“Por duke u përqendruar në numrin e efikasitetit nuk e përshkruan të gjithë tablonë, sepse gjithsesi mund të përfundoni me COVID-19, por nga të gjitha indikacionet që shfaqen se ato raste janë me të vërtetë më pak të rënda sesa njerëzit e pavaksinuar dhe kjo është me të vërtetë e rëndësishme”, shtoi ai.

Prodhuesit e vaksinave janë ende duke studiuar nëse vaksinat thjesht i mbajnë njerëzit të sëmuren vërtet ose nëse mbrohen plotësisht nga infeksioni.

Nëse jeni asimptomatik, përsëri do të dilni pozitiv për COVID-19. Kjo do të thotë gjithashtu edhe nëse jeni të vaksinuar, ju gjithashtu mund të përhapni sëmundjen. Kjo është arsyeja pse edhe të vaksinuarit do të duhet të mbajnë maska.

Një person mund të jetë një transportues asimptomatik dhe të ketë virusin në rrugët e hundës, kështu që kur ata marrin frymë ose flasin ose teshtinin, ata përsëri mund të transmetojnë coronavirusin e ri te të tjerët.

Variantet e reja

Ekziston shqetësimi se disa variante që janë përhapur në Amerikë mund të jenë më pak të ndjeshme ndaj mbrojtjes që vjen nga vaksinat.

Të dhënat paraprake të laboratorit tregojnë se vaksinat duhet të sigurojnë mbrojtje dhe drejtuesit e shëndetit publik duan të vaksinojnë sa më shumë njerëz sa më shpejt të jetë e mundur për të kufizuar mundësitë që virusi ka për të ndryshuar.

Prodhuesit e vaksinave COVID-19 thanë se po testojnë për të parë nëse vaksinat funksionojnë kundër varianteve dhe po punojnë gjithashtu për nxitës që do të shtonin mbrojtje shtesë ndaj varianteve.

“Është e mundur një vit nga tani, që unë të marr një goditje gripi në njërin krah dhe një përforcues të azhurnimit të vaksinës kundër COVID-19 në tjetrin”, tha Schaffner.

“Ne do të duhet të përshtatemi me atë që po bën ky virus. Dhe ne kemi kapacitetin për të vazhduar me virusin, madje edhe për ta kaluar atë”, pohoi ai.

