Ted Kopliku, ish-kandidat për deputet i Partisë Demokratike, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, zbuloi se çfarë i tha një eksponent i Partisë Socialiste në lidhje me zgjedhjet.
“Po të futemi në zgjedhje, na thonë pse futeni kur këtu nuk ka zgjedhje; të mos futemi në zgjedhje, thonë nuk paska alternativa opozita. Unë do ju tregoj një histori të shkurtër. Takoj një eksponent të Partisë Socialiste dhe pasi i thashë që kalova disa ditë pushimi në mal dhe aty reflektova. Ma ktheu: “besoj se e gjete përgjigjen e reflektimit, duhet me harxhu më shumë lekë për vota”, tha Kopliku.
Mirëpo fabulës së ish-kandidatit të Berishës i replikoi vetë gazetari në studio.
“Domethënë keni hedhur lekë, por jo aq sa duhet z. Kopliku?” – tha Andrea Danglli.
Leave a Reply