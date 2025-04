Me një lutje drejtuar grave socialiste të qarkut të Dibrës e ka mbyllur Edi Rama këtë takim.

Ai u bëri thirrje atyre që të flasin me gratë e demokratëve, që më pas ato të bindin burrat e tyre për të votuar PS, ndërsa nuk i kurseu dhe batutat.

“Një minutë, mos ma bëni si burrat, një lutje kam, janë 27 ditë… E para duhet me fol me gratë e demokratëve. Me nda tamam muhabet grash, dhe pastaj gratë demokrate duhet të marrin peng burrat demokratë. Pastaj ju me motra, me kunata… kunata kujdes se mund të jenë të rrezikshme, 5, 5, 5, 5 që ta dëgjojnë tani në Tironë e në gjithë Shqipërinë, që katër me një s’ka bo vaki nga Burreli në Peshkopi. I love you”, tha