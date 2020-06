Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë të ditur se do ti paraqesë Këshillit Kombëtar të Integrimit sugjerimet konkrete për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.

Meta tha se për integrimin duhet një ndërveprim i strukturuar dhe bashkëpunim gjithëpërfshirës në mënyrë që kushtet të mos mbeten të paplotësuar dhe çelja mos mbetet në vend numëro.

“Dihet që këto javë janë me rëndë për negoiciatat. KE do të prezantojë një raport për zbatimin e kushteve nga ana e Shqipërisë. Në takimin e këshillit unë paraqita disa vlerësime si duhet zhvillohet ky proces. Duhet një ndërveprim i strukturuar dhe bashkëpunim gjithëpërfshirës në mënyrë që kushtet të mos mbeten të paplotësuar dhe çelja të mos mbetet në vend numëro. Do ti paraqesim këshilli sugjerimet konkrete me planet konkrete. Ky dokument i detajuar do të bëhet publik në faqe pas dy orësh. Zbatimi i 15 kushteve janë mënyra e vetme për të bërë përparim siç e përcakton metodologjia e re e BE”, tha Meta.

g.kosovari