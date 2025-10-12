Numri i personave që konsumojnë duhan ka shënuar një rënie në dy dekadat e fundit, por sipas OBSH shifrat mbeten ende në nivele alarmante.
Roland Shuperka, ekspert për kontrollin ndaj duhanit thotë se 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç në vendin tonë janë konsumues të duhanit duke e kthyer këtë në një shqetësim serioz për shëndetin publik.
“Janë 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç që pinë duhan, pra në Shqipëri duhanpirja është në nivel të lartë dhe është një problem shumë i madh për shëndetin publik. Në 10 të sëmurë me kancer mushkrie 9 janë konsumatorë të duhanit”, tha Shuperka.
Shuperka ndalet gjithashtu edhe te konsumimi i cigareve elektronike të cilat sipas tij po krijojnë varësi te grupmoshat e reja.
“Te grupmoshat e reja është e papranueshme që të përdorin qoftë edhe këto produktet e reja të duhanit. Këto produkte nuk lejohen të përdoren dhe nga qytetarë të thjeshtë që s’janë konsumatorë. Këto japin mundësinë që nesër këta të rinj të kthehen në duhanpirsa sepse jep varësi. Por këto produkte nuk janë dizenjuar për këtë moshë, por për kategorinë e duhanpirësve që nuk arrijnë dot të lënë duhanin”, shton Shuperka.
Ligji që ndalon duhanin brenda ambienteve të mbyllura është një tjetër çështje e cila sipas ekspertit Shuperka shpesh lihet në harresë nga institucionet.
“Ligji ka qene dhe është, por nuk respektohet. Ky ligj nuk mund të zbatohet në qoftë se trupat inspektuese nuk do jenë të ndershme që të gjithë t’i vendosin në një rresht ndryshe ky ligj nuk mund të zbatohet”, tha ai.
Situata e duhanpirjes mbetet shqetësuese, duke qenë dhe një prej shkaktarëve kryesore të vdekjeve në botë. Nisur nga kjo, OBSH kërkon forcimin e masave nga ana e qeverive duke rritur taksat mbi produktet e duhanit, ndalimin e reklamave, si dhe kontrollimin dhe rregullimin e produkteve të reja të nikotinës.
Leave a Reply