Mbrojtësi i Kombëtares, Elseid Hysaj, foli në konferencë për shtyp, në prag të duelit me Serbinë.
Në fjalën e tij, Hysaj ishte i prerë, duke thënë se Shqipëria do të luajë vetëm për fitore, për asnjë rezultat tjetër.
Në lidhje me masat e marra, Hysaj u shpreh se këto i motivojnë lojtarët kuqezi.
“Për mua është e njëjta gjë, e përjetoj këtë ndeshje emocionalisht. Është ndeshje e vështirë dhe e bukur për ta luajtur. Mezi presim të hymë në fushë. Këto masat e sigurisë, kanë qenë edhe më parë. E kanë për sigurinë e tyre, por mund ta na japim motivim më shumë.
Është nder të arrij rekordin e Lorik Canës. Unë mendoj për Kombëtaren dhe ndeshje. Të mendojmë vetëm për skuadrën. Sa u nisëm nga hoteli, të gjithë lojtarët e kanë parë dhe ndjerë emocionalisht. E dinë rëndësinë për nesër.
Ndeshja e kaluar, fitorja duhet të ishte për ne, sepse luajtëm mirë. Kemi ardhur për të njëjtën dëshirë. Futboll është, por ne duhet të japim gjithçka. Ne kemi ardhur këtu për fitore, as për barazim dhe as për humbje. Duhet të japim 120%. Është ndeshje delikate dhe e fortë.
Të gjithë e mendojnë si unë. Nuk vijmë këtu për barazim apo humbje. Vijmë vetëm për fitore. E rëndësishme është që të gjithë të hymë në fushë për t6ë ecur përpara. Shpresojmë që nesër të jetë dita.
E dimë të gjithë se Serbia ka lojtarë të mirë dhe sulmues të mirë. Kam luajtur ndaj tyre në Itali, pro edhe ne kemi kualitete. Dimë ta përballojmë sulmin e Serbisë”, u shpreh Hysaj.
