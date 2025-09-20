Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili së fundmi u shpreh para stafit të Ministrisë së Drejtësisë se “duhet t’i mbajmë duart larg vendimmarrjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve”. Bardhi e cilëson këtë si hipokrizi, duke theksuar se Rama ka vazhduar me sulmet e pandërprera ndaj magjistratëve që ushtrojnë drejtësi me integritet dhe kurajo qytetare.
Në një postim në Facebook, Bardhi kujtoi rastin e magjistratit Marko Boshku, i cili sipas tij ka marrë fjalë të mira për profesionalizmin e tij brenda sistemit, por që është shënjestruar nga sulmet e kryeministrit.
“Autokrati i Tiranës nuk arrin të kuptojë se në këtë vend ka ende njerëz të ndershëm që refuzojnë t’i nënshtrohen abuzimeve dhe paligjshmërisë së tij,” shkruan Bardhi, duke përmendur edhe rastin e uzurpimit të pronës private për transferimin e stafit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.
Bardhi vlerësoi reagimin e gjyqtarëve të Tiranës, Durrësit, Kukësit dhe Shoqatës së Gjyqtarëve, të cilët u ngritën kundër sulmeve ndaj Marko Boshkut, si një shenjë e refuzimit për t’u nënshtruar. Por Bardhi nuk kurseu kritika për Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ), të cilin e akuzon për heshtje dhe për mosmbrojtje të pavarësisë së gjyqësorit.
“Sikur të mendonin për vendin e punës pas detyrës, atëherë nuk kanë qenë kurrë të denjë për rolin kushtetues që kanë,” thekson Bardhi, duke vënë në pikëpyetje integritetin e anëtarëve të KLGJ-së dhe duke i kujtuar historitë e atyre që janë nënshtruar për pushtetin.
