Më pak se dy muaj para zgjedhjeve në Hungari, udhëheqësi i opozitës Peter Magyar ka akuzuar rivalët e tij se po planifikojnë ta shantazhojnë me një video intime të regjistruar fshehurazi dhe thotë se do të paraqesë një ankesë tek autoritetet.
Magyar, i cili kryeson prej kohësh në sondazhe përballë kryeministrit Viktor Orban, tha se dyshonte se kishte plane për të publikuar regjistrimin nga gushti 2024, kur ai thotë se ka kryer marrëdhënie seksuale me konsensus me ish-të dashurën në një festë.
Ai po i përgjigjej një fotoje të postuar së fundmi në internet të një dhome gjumi në një apartament që daton që nga ajo kohë. Figura të rëndësishme në partinë Fidesz të Orbanit thanë se nuk dinin asgjë rreth këtyre pretendimeve. BBC i është drejtuar zëdhënësit të Orbanit për koment.
Magyar akuzoi Fidesz-in se u përpoq ta shantazhonte dhe bëri tre akuza për sjellje të paligjshme në një deklaratë të premten.
Edhe pse nuk është publikuar asnjë video, ai tha se një video nga ajo datë do të ishte “regjistruar me pajisje të shërbimit sekret dhe ndoshta është retushuar”.
