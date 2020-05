Nga dita e nesërme do të nisin aplikimet për financim nga skema kombëtare. Me këtë lajm e ka nisur ditën kryeministri Edi Rama, i cili në një postim në ‘Facebook’ e rendit Shqipërinë të parën këtë vit sa i përket financimeve në bujqësi falë rritjes së aftësisë thithëse të fondeve të BE.

Sipas kryeministrit, skemat kombëtare të mbështetjes me fondet e buxhetit të shtetit, janë harmonizuar me skemat e programit të BE-së dhe adresojnë nevoja specifike që nuk mbulohen nga financimet evropiane.

Postimi i kryeministrit Edi Rama

MIRËMËNGJES

duan s’duan ata që kurrë nuk do duan të shohin e të pranojnë ndryshimet reale, sot në bujqësi ndryshimi real po ndodh dhe falë edhe rritjes së aftësisë thithëse të fondeve të Bashkimit Europian, ku këtë vit jemi në vendin e parë për financime në mbështetje të projekteve të fermerëve, janë plot investime të reja në proces, në një shumë të përgjithshme për mbështetjes së bujqësisë pakrahasimisht më të lartë se më parë.

Jo vetëm kaq, po procesi i aplikimeve nga fermerët është kthyer nga një torturë letrash, ecejakesh, pritjesh e ryshfetesh, në një proces fare të thjeshtë pa lëvizur nga shtëpia apo nga fshati, ku përmes smartfonit apo kompjuterit më të afërt, në pak minuta aplikimi i shkon AZHBR-së dhe miratimi bëhet në transparencë të plotë.

Nesër hapen aplikimet për financim nga skema kombëtare dhe duke ju uruar sukses aplikantëve, uroj të keni të gjithë një ditë të mbarë.

g.kosovari