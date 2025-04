Juristi Kreshnik Spahiu, në emision ‘Repolitix’, në Report Tv teksa komentoi zgjedhjet e 11 majit, u shpreh se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë duhet që të denoncoj PD-PS në SPAK pse refuzojnë numërimin elektronik.

Ai tha se edhe prokuroria speciale duhet të fokusohet tek krimet zgjedhore që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve

‘Janë mesazh i qartë që prokuroria do jetë aktive dhe do jetë prezentë në zgjedhjet e 11 majit. Krimi zgjedhor është i vështirë dhe i përhapur përballë burimeve financiare që ka SPAK për të konstatuar në këtë shtrirjen gjeografike që ka krimi zgjedhor. Qoftë organizata ndërkomëbëtare dhe prokuroria speciale duhet të fokusohen tek krimet që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, rastet ku çdo deputet i premton votuesve që në këmbim të votës ata do të përfitojnë diçka.

Edhe numërimi elektronik pastaj. OSCE duhet që të denoncoj PD-PS në SPAK pse refuzojnë numërimin elektronik, por duan komisionerë me muskuj. SPAK duhet të thotë vota e diasporës ishte e ndershme dhe e lirë apo u manipulua në fund’, tha ai.