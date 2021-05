Vrasësi 32-vjeçar nga Kalivia, i cili ekzekutoi punonjësin shëndetësor me tre plumba në prag të Krishtlindjeve do të përballet sot me drejtësinë. Autori shqiptar kishte përplasje me gruan e viktimës për sa i përket parave që jepte për menaxhimin e zonës ku jetonte. Ndaj dhe kishte filluar të besonte se vuante nga leuçemia për shkak se ajo i kishtë bërë magji. Kaq mjaftoi dhe ai mori pistoletën e blerë në treg të zi për vetëm 500 euro dhe ekzekutoi punonjësin 60-vjeçar, Dimitris Vroutsis.

Protothema.gr zbardh dëshminë tronditëse të vrasësit i cili, pas arrestimit të tij në Shqipëri ka vendosur të rrëfehet para drejtësisë.

32-vjeçari u zhvendos me nënën e tij nga Haidari, ku ata jetonin, në ndërtesën e apartamenteve në Koropi, në mënyrë që i riu të studionte në Departamentin Politik të Shkollës së Drejtësisë të Athinës. Ai jetonte në katin e 1-të dhe Dimitris Vrutsis në të dytin. Në vitin 2017, ndodhën disa gjëra që e të shihte fqinjin e tij me një sy tjetër…

Në fillim, shqiptariendoi se po plaçkitej dhe pastaj u vetëbind se i kishin bërë magji dhe se atë mund ta zgjidhte vetëm me një sakrificë njerëzore.

“Në një moment apo në një tjetër, ata filluan të më lëndonin mua dhe nënën time. Ata na bënë magjistarë…Ata hodhën papastërti, vaj dhe fije në makinat tona, në ballkonin e shtëpisë sonë dhe në shkallë. Fillova të dobësohem, nuk mund të flija dhe bëra disa analiza dhe gjeta qelizat e bardha të gjakut të ngritura. E kuptova se ishte nga magjia. Kisha frikë për jetën time, kisha frikë se kisha leuçemi. Mendova se kisha një problem serioz shëndetësor dhe kisha frikë nga leuçemia për të thënë të vërtetën. E gjithë kjo u shkaktua nga magjia që më bëri Dimitris dhe gruaja e tij,”-tregoi ai me detaje.

Ekzekutimi

“Çdo ditë përpiqesha të ndihesha më mirë sepse besoj shumë në Zot. E kuptova që nëse kjo vazhdonte do të vdisja. Unë kisha për të shpëtuar nga kjo e keqe që më kishte gjetur. Mendova se nëse Dimitris do të vdiste, kjo torturë do të mbaronte dhe gjithçka do të kthehej si me parë.”

Dhe kështu ai shkoi në Menidi, bleu një pistoletë për 500 euro dhe vendosi të çonte deri në fund planin e tij të sëmurë. Atë ditë, posa viktima u largua nga shtëpia për të shkuar në punë, ai hoqi targën nga Mitsubishi Colt gri dhe e ndoqi për në Qendrën Shëndetësore. Kur parkoi, e qëlloi fqinjin tre herë, e hpi në makinë dhe lëvizi nga vendi i ngjarjes. Në rrëfimin e tij, ai bëri me dije se pasi u largua mjaft larg nga vendi i ngjarjes, “vuri” targën në makinën e tij, u drejtua për në Agia Marina dhe hodhi pistoletën në det.

“Unë u ndjeva më mirë, në fillim u ndjeva i lehtësuar. Ndjeva se mund të isha i lirë tani. Megjithatë, në ditët në vijim, unë fillova të mendoja për atë që kisha bërë. E kuptova që e gjithë kjo nuk duhej të kishte ndodhur,”-tha ai.

Pas vrasjes ai u nis për në Shqipëri.

“Gjatë ditëve në vijim fillova të mendoj sërish për atë që kisha bërë dhe kuptova se kjo nuk duhet të kishte ndodhur. Unë nuk duhet të kisha vrarë askënd. Por e gjithë kjo situatë që po kalonim unë dhe nëna ime më detyroi të shkoja në këtë pikë sepse nuk mund ta duroja më. Më vjen keq për atë që ndodhi. Nëse do të kthehesha në kohë nuk do të bëja atë që bëra. Unë dua t’i kërkoj falje Zotit,”-e mbylli ai rrëfimin e tij.

g.kosovari