E ftuar sot në emisionin “Pardon My French” ka qenë ish-banorja e BBV, Dea Vieri.

Ajo ka treguar më shumë detaje në lidhje me shoqërinë që ka me njërin prej banorëve që ka hyrë ditën e shtunë, Vserlo. Dea para pak ditësh i dërgoi banorit një mesazh nëpërmjet “Big Love” të cilin Vserlo e lexoi dhe u përlot. A kishte ky mesazh një kod që ai të kuptonte diçka?

“Nuk ishte tamam një kod, u përpoqa më shumë që të ishte një mesazh motivues, ngaqë kemi një marrëdhënie të mirë dhe pse ishim takuar vetëm para pak ditësh. Është një shprehje që ne ia themi shpesh njëri-tjetrit kur duhet të jemi të fortë dhe duhet t’i japim vetes pak kurajo. Mendoj se kjo ka qenë arsyeja pse e ka prekur”.

Si është marrëdhënia e Dea Vierit me Vserlon? Si një ish-banore si e ka këshilluar?

“Vserlo është një person që nuk merr këshilla nga asnjeri. Unë u përpoqa me atë timen duke qenë se edhe eksperienca ime në Big Brother nuk është edhe aq e largët. I thashë gabimet që kisha bërë unë dhe çfarë mendoja se mund të bëja më mirë. I thashë se çfarë mendoja se mund të bënte ai më mirë. Por ka diçka që mund ta pohojnë të gjithë personazhet që kanë qenë në BBV, që kur hy aty nuk mban mend asgjë. I duhej të hynte me shpatë të madhe sepse pas 50 e ca ditësh që ka nisur loja ai duhet të hynte me agresivitet. Përndryshe do të ishte një personazh që do qëndronte në hije”.

A mendon Dea se Vserlo e ka tepruar pak?

“Po, ndonjëherë po. E ka tepruar vende – vende por nuk mendoj se ka ndodhur ende ndonjë gjë shumë e tmerrshme. Ai donte që të hynte në lojë dhe kjo ishte mënyra që ai zgjodhi. Mesa shikoj unë asnjë nga personazhet e rinj nuk ka hyrë në lojë ashtu si Vserlo”./TAR