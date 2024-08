Reperi Arkimed Lushaj ose ndryshe i njohur me emrin e artit Stresi, është mjaft aktiv në rrjetet sociale, pavarësisht se ndodhet në arrati dhe autoritetet në Kosovë janë në kërkim të tij pas sherrit brutal me Medi Isenin.

Pa zbuluar asnjë gjurmë të tij, ai ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit në llogarinë personale të Instagram-it ku dhe ka shprehur dëshirën e tij për t’u bërë prind, megjithëse ka theksuar se ky është një hap që kërkon përkushtim.

“Çfarë plani ke për jetën”, ka pyetur një nga ndjekësit.

“Të bëhem prind, por do punë puna.. S’do gjejmë nuse në TikTok Live duke bërë lule lule like like avion avion luan luan” është përgjigjur Stresi.