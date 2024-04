Dua Lipa është një superyll që ka pasur pesë këngët më të mira në 10-shen e Billboard Hot 100 dhe është shfaqur në filmin më të suksesshëm të vitit të kaluar.

Suksesi i saj, nuk ka ardhur nga hiçi. Ajo përdor çdo minutë të jetës së saj. Pas gjithë zhurmës mediatike për të, qëndron një vajzë që ka një plan për gjithçka. Që nga fillimi i karrierës së saj, shfrytëzon çdo moment të jetës së saj duke shqyrtuar me kujdes hapat e ardhshëm dhe duke i kthyer idetë në veprim.

“Që kur isha shumë e vogël, kam shënuar gjërat që kam ëndërruar për veten time,” thotë këngëtarja dhe kantautorja angleze-shqiptare në një intervistë pas xhirimit të saj të kopertinës TIME100 . “Kam planifikuar gjithmonë përpara. Edhe pse lindin surpriza që unë i vlerësoj në këtë moment, gjithmonë ka një qëllim afatgjatë.”

Për ta kuptuar qasjen e Lipës ndaj punës duhet të kujtojmë atë që ajo i tha TIME me një buzëqeshje të bukur në 2017:

“Nëse do të mundja, do ta mbaja botën në duar”.

Qasja e qëllimshme e Lipës ndaj gjurmëve të saj të punës përcillet me atë që ajo i tha TIME me një buzëqeshje në vitin 2017: “Do të doja të merrja përsipër botën… Nëse do të mundja.” Dua Lipa nga ajo intervistë është dukshëm më e re dhe më e etur – një 20-vjeçare në prag të suksesit masiv komercial, pjesërisht falë albumit të saj debutues të vetëtitulluar plot me grepa, i cili përmbante këngë të shkëlqyera elektro-pop si ” IDGAF”, “Neë Rules” dhe “Be The One”. Lipa, tani 28 vjeçe, është më e kompozuar, por jo më pak entuziaste për vitin e ardhshëm, i cili përfshin publikimin më 3 maj të “Radical Optimism”, albumi i saj i tretë në studio i shumëpërfolur. Në fund të fundit, ajo e ka shfaqur atë për shtatë vjet – ndoshta edhe më gjatë.

E ulur me këmbët e kryqëzuara me një minifustan të zi “Jacquemus”, me flokët e kuqe të lyer që i binin në valëzim rreth fytyrës, Dua flet me saktësi, duke shqyrtuar me kujdes çdo pyetje përpara se të përgjigjet. Yjet e popit, veçanërisht ata me karriera tepër të suksesshme, shpesh akuzohen se janë kalkulator. Por personalisht, Lipa duket shumë e zhytur në mendime, pavarësisht nëse ajo është duke zbuluar se çfarë ka në dispozicion për “Radical Optimism” ose duke ndarë këshilla për udhëtime (paketo lehtë, sill libra) dhe, në përputhje me karrierën e saj të dikurshme si modele, e gatshme. “Është e rëndësishme që thjesht t’i shkruash gjërat,” thotë ajo. “Asnjëherë nuk e dini se çfarë mund të bëhet e vërtetë.” Lipa, e cila mori nënshtetësinë shqiptare në vitin 2022, flet gjithashtu me pasion për trashëgiminë e saj të dyfishtë, si dhe rëndësinë që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, e cila u lejon shtetasve të udhëtojnë lirshëm nëpër zonën pa kufij të Evropës. “Unë jam nga dy vende në të njëjtën kohë,” thotë ajo. “Të jesh nga Kosova është një pjesë e madhe e asaj që jam dhe marrja e shtetësisë sime shqiptare ishte vërtet emocionuese.”

“Për një popullatë në Kosovë, ku mbi 50% është nën 25 vjeç, është një nga popullatat më të reja në Evropë,” vazhdon Lipa. “Mundësia për të qenë në gjendje të udhëtosh lirshëm është vërtet e rëndësishme. Ka të gjithë këta fëmijë që kanë ëndrra dhe shpresa të mëdha dhe duan të jenë në gjendje të lëvizin, të udhëtojnë dhe të eksplorojnë. Ata duan të evoluojnë dhe rriten dhe shpresojnë se ndoshta mund të dëgjohen dhe shihen në një mënyrë tjetër. Tani që pasaportat e tyre nënkuptojnë diçka, ndihet shumë mirë.”

Për të nderuar rrënjët e saj, Lipa është po aq e përkushtuar për të ndryshuar mënyrën se si fansat e saj perëndimorë mund t’i perceptojnë vendet si Kosova dhe Shqipëria. “Kur njerëzit mendojnë për Kosovën, nuk dua që ata të jenë si “Oh, Kosovë e shkatërruar nga lufta”. Ka shumë më tepër për të”, thotë ajo. “Ne bëjmë një festival në Prishtinë, unë dhe babai im, që ka të bëjë me marrjen e njerëzve nga e gjithë bota që të zbresin dhe të shohin se sa e ndryshme është nga ajo që ata presin — qofshin këta artistë nga e gjithë bota, apo fansa që vijnë. për të parë artistë që duan nga vendet fqinje. E di që kur jetoja në Kosovë, asnjë nga artistët e mi të preferuar nuk po vinte atje. Është ëndrra ime më e madhe të jem në gjendje t’ua sjell atë fëmijëve atje.”

