Një çerdhe në Kharkiv u godit nga një dron rus të mërkurën në mëngjes, duke vrarë një person dhe duke plagosur shtatë të tjerë, tha Ministri i Brendshëm ukrainas Ihor Klimenko.
Rreth 50 fëmijë u evakuuan nga vendi i ngjarjes, ndërsa numri i fëmijëve të plagosur nuk është i qartë. Sipas një postimi nga Klimenko në Facebook, ekipet e shpëtimit dhe oficerët e policisë i larguan fëmijët në mënyrë të sigurt nga çerdhja e goditur prej rusëve.
“Duart e vogla mbajnë supet e atyre që i shpëtojnë dhe i mbrojnë ata. Nuk ka parime apo rregulla në veprimet e Rusisë. Vetëm shkatërrim dhe vdekje”, tha ministri.
Policia, në bashkëpunim me Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SBU), po e dokumenton incidentin si krim lufte kundër civilëve dhe fëmijëve.
“Deri më tani, ne e dimë se një person u vra dhe shtatë u plagosën. Rreth pesëdhjetë fëmijë janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Numri i saktë i fëmijëve të plagosur është nën hetim”, shtoi Klimenko.
“Nuk ka asnjë justifikim për një sulm me dron ndaj një kopshti fëmijësh, dhe as nuk mund të ketë ndonjëherë. Është e qartë se Rusia po bëhet gjithnjë e më e paturpshme. Këto sulme janë shuplaka e Rusisë për të gjithë ata që këmbëngulin në një zgjidhje paqësore. Banditët dhe terroristët mund të vendosen në vendin e tyre vetëm me forcë”, shkroi presidenti Volodymyr Zelensky nga ana e tij.
Ndërkohë, të paktën gjashtë persona, përfshirë dy fëmijë, u vranë në sulmet e reja me raketa dhe dronë rusë në Ukrainë gjatë natës, duke shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë elektrike në të gjithë vendin.
Sipas kreut të komandës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, mbeturinat nga dronet e raketat e rrëzuara ranë në disa lagje të kryeqytetit, duke shkaktuar zjarre në pothuajse gjysmën e Kievit.
Shërbimet e shpëtimit ukrainas thanë se dy persona u vranë në një sulm në Kiev dhe katër të tjerë, përfshirë dy fëmijë, u vranë në sulme në rajonin më të gjerë.
Dhjetë persona u shpëtuan nga një zjarr në një ndërtesë të lartë në lagjen Dnipro, sipas kryetarit të bashkisë së Kievit Vitali Klitschko, ndërsa pesë të plagosur, përfshirë një fëmijë, po trajtohen në spitalet e qytetit.
