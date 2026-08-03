Gjiganti rus i tregtisë online Wildberries njoftoi të hënën, 3 gusht, se një sulm me dron ukrainas ndaj një prej magazinave të tij në rajonin Vladimir shkaktoi zjarr, ndërsa punonjësit u evakuuan.
Kompania bëri të ditur se zjarrfikësit po punonin në vendngjarje dhe se operacionet logjistike ishin zhvendosur në ambiente të tjera për të mos ndërprerë dërgesat.
Guvernatori i rajonit Vladimir, Alexander Avdeyev, tha se nga sulmi u plagos një i ri me një dëmtim jo të rrezikshëm në kokë, ndërsa një grua që jetonte pranë zonës pësoi dëmtime të lehta në këmbë.
Sipas autoriteteve ruse, që nga mesi i korrikut Ukraina ka goditur rreth 20 objekte të Wildberries në zona të ndryshme të Rusisë dhe në Krimenë e aneksuar.
Sulmet e para, më 17-18 korrik, shkaktuan 8 viktima dhe rreth 90 të plagosur në rajonet Moskë dhe Tambov.
Kievi thotë se sulmet me dronë ndaj infrastrukturës në territorin rus synojnë të ushtrojnë presion ndaj Kremlinit për të negociuar përfundimin e luftës në Ukrainë.
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