Ministri gjerman i mbrojtjes, Boris Pistorius, sugjeroi se pamjet e përsëritura të dronëve mbi Belgjikë këtë javë “ka gjasa të jenë të lidhura me betejën për përdorimin e aseteve të ngrira ruse që mbahen nga Belgjika”, raportoi Reuters.
Më herët, në një fjalim të ashpër, Pistorius paralajmëroi se Rusia vazhdon të përpiqet të “mbjellë dyshime, të na përçajë dhe të ndikojë zgjedhjet”, duke shtuar se “këto nuk janë më skenarë abstraktë”, pasi Rusia “nuk do të heqë dorë nga përpjekja për të rishkruar kufijtë me forcë”.
Muajin e kaluar, liderët e BE-së nuk arritën të bien dakord në riparim për një hua prej 140 miliardë eurosh për Ukrainën, e cila do të mbështetej nga asetet e ngrira ruse.
Sipas The Guardian, për marrëveshjen nevojitet pëlqimi i Belgjikës, e cila mban 183 miliardë euro nga asetet e bankës qendrore ruse në Euroclear, 86% e të gjitha aseteve shtetërore ruse në BE dhe dy të tretat e totalit global.
Kryeministri belg, Bart De Wever, tha muajin e kaluar se problemi më i madh është si të garantohet që paratë të jenë të disponueshme menjëherë nëse diçka shkon keq.
“Nëse doni ta bëni këtë, duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Duam garanci që, nëse paratë duhet të kthehen, çdo shtet anëtar do të kontribuojë. Pasojat nuk mund të bien vetëm mbi Belgjikën”, tha ai.
I pyetur për ecurinë e bisedimeve me Belgjikën, zëdhënësi i zëvendësshefit të Komisionit Evropian, Olof Gill, tha sot se “nuk ka përditësim për afatet kohore”, por se ekzekutivi i BE-së “synon të paraqesë opsionet sa më shpejt, me qëllim që vendimet të merren në Këshillin Evropian në dhjetor”.
