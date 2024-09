Histori të reja tronditëse dhune dalin gjatë gjyqit në të cilin Dominique Pélicot, 71 vjeç, është i pandehuri kryesor, i akuzuar për abuzim të papërshkrueshëm ndaj gruas së tij që zgjati një dekadë. Përveç tij, akuzohen edhe 50 persona të tjerë. Mes tyre është një ish-shofer kamioni 63-vjeçar, i cili do ta kishte imituar atë

Tmerre pa fund. Një gjyq i paparë më parë është ai që po zhvillohet në Avignon, Francë, ku i pandehuri kryesor është Dominique Pélicot, 71 vjeç, një ish-agjent shitjesh, i akuzuar se kishte krijuar një rrjet të vërtetë përdhunuesish në fshatin e vogël të Mazanit, në Francën jugore. Ai dyshohet se e kishte përdhunuar gruan e tij të paktën 92 herë gjatë një dekade nga rreth shtatëdhjetë të panjohur të kontaktuar në internet.

Në mbrëmje, para se të shkonte në shtrat, ai e drogoi atë pa dijeninë e saj. Dhe pasi ajo ishte pa ndjenja, ajo ishte përdhunuar nga një i panjohur, ndërsa Pelicot merrte pjesë në dhunë ose e filmonte atë. Gjyqi parashikon të akuzuar 50 burra të tjerë nga 26 deri në 74 vjeç. Disa prej tyre u mbrojtën duke pretenduar se e bënë këtë pasi mendonin se gruaja ishte dakord dhe se ishte një lojë erotike mes çiftit.

Mes të bashkëpandehurve është edhe një ish-shofer kamioni 63-vjeçar i quajtur Jean-Pierre, i vetmi që nuk akuzohet për përdhunimin e gruas së Pélicot-it, por për përpjekjen për ta imituar atë. Sipas hetuesve, ashtu si Pélicot (dhe me bashkëpunimin e këtij të fundit) ai e drogoi gruan e tij për ta përdhunuar. Episodet e diskutueshme, 12 gjithsej, dyshohet se kanë ndodhur mes viteve 2015 dhe 2020.

Gjatë hetimit doli se Jean-Pierre do të kishte takuar Pélicot në një dhomë bisede të titulluar “Pa dijeninë e tij” dhe do ta kishte ftuar atë të vinte tek ai për të dhunuar gruan e tij. Pelicot dyshohet se i dha atij anestezi për ta lënë atë pa ndjenja. “Sa herë që shkonte atje – shpjegoi kryehetuesi, Stéphan Gal – ai i linte ilaçet për herën tjetër”.

Gjatë gjyqit doli se fëmijëria e Jean-Pierre ishte karakterizuar nga varfëria dhe dhuna. “Unë jam rritur me derra në pyll”, thuhet se burri u tha fëmijëve të tij. Ish-avokati i shoferit të kamionit tha se fëmijët ishin rrahur, “të lidhur lakuriq në pemë gjatë gjithë natës”. Djali 32-vjeçar i burrit është i bindur se babai i tij ishte manipuluar nga Dominique Pelicot. “Jam i sigurt që nëse ai nuk do ta kishte takuar këtë person, e gjithë kjo nuk do të kishte ndodhur kurrë”, tha ai.

Gruaja e burrit zgjodhi të mos ndërmerrte një veprim civil për të mbrojtur fëmijët e saj që “tashmë kanë vuajtur mjaftueshëm” dhe “e duan babanë e tyre”. Para gjykatës ajo tha se ishte e “shkatërruar” duke shtuar se nuk do ta falte kurrë burrin e saj. “Ajo që bëri është e pafalshme. Ai na shkatërroi. Po pres të vërtetën, të më thotë pse e krijoi këtë situatë. Pse e bëri këtë?”.

Gruaja tha se në një rast u zgjua papritur gjatë natës dhe pa “një burrë që qëndronte pranë dritares, me një llambë dhe burrin tim pranë meje”. Megjithatë, i shoqi e bindi se i huaji ishte aty vetëm për të parë të brendshmet e saj. “Nuk e besova – u tha gjyqtarëve – por që këtu të dyshoja se ishte aty për të më përdhunuar, jo, ishte e pamendueshme”.

Sipas raportit të një psikiatri, burri nuk vuante nga ndonjë patologji serioze: takimi me Pélicot do t’i shërbente atij për të realizuar fantazitë e tij.