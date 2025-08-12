Një operacion ndërkombëtar i policive europiane dhe shqiptare ka çuar në pranga 10 persona, të dyshuar për pjesëmarrje në një rrjet kriminal të organizuar që merrej me trafik të kokainës dhe pastrim parash.
Siç bën me dije Europol këtë të martë, më 12 gusht, operacioni u zhvillua më 7 dhe 8 gusht në Shqipëri, me mbështetjen e Europol-it dhe bashkëpunimin e autoriteteve nga Belgjika, Franca, Gjermania, Italia dhe Holanda.
NJOFTIMI
Në datat 7 dhe 8 gusht 2025, në Shqipëri u kryen një sërë bastisjesh që rezultuan me arrestimin e 10 të dyshuarve, pjesëtarë të një rrjeti shqiptar të krimit të organizuar që merrej me trafik të shumë tonelatave kokainë dhe larje parash. Drejtësia shqiptare, në bashkëpunim me autoritetet nga Belgjika, Franca, Gjermania, Italia dhe Holanda, me mbështetjen e Europol-it, zhvilloi këtë operacion kundër një klani kriminal. Hetimet zbuluan lidhje të këtij rrjeti me organizata kriminale ndërkombëtare shumë-rrezikshme që veprojnë në BE e më gjerë. Pas arrestimit nga SPAK i një anëtari kyç të këtij rrjeti në fund të qershorit 2025, bastisjet çuan në sekuestrimin e pasurive të konsiderueshme, përfshirë një hotel, prona, biznese, si dhe një sasi të madhe të provave fizike dhe digjitale.
Nga 15 urdhër-arreste u arritën:
-10 arrestime
-Sekuestrim i pasurive reale si resorte turistike, vila, apartamente, tokë, automjete dhe aksione kompanish me vlerë prej disa milionë euro
-Paratë e sekuestruara: 111 mijë e 800 EUR, mijë USD (rreth 3 mijë e 434 EUR), 880 mijë lekë (rreth 9 mijë e 048 EUR)
-Përmbajtje nga platforma e komunikimit e enkriptuar Sky ECC nga viti 2021
Edhe pse platforma Sky ECC është çaktivizuar mbi katër vjet më parë, përmbajtja e saj mbetet e vlefshme për hetime. Analiza e thelluar e të dhënave nga Europol u mundëson autoriteteve të mbledhin informacion të vlefshëm operativ mbi grupet kriminale dhe të hartojnë strukturën e rrjeteve shumë-rrezikshme kriminale dhe rolin e objektivave me vlerë të lartë.
Ky operacion, i udhëhequr nga SPAK, u fokusua tek një objektiv shqiptar i nivelit të lartë të angazhuar në trafik kokaine dhe pastrim parash. Hetues nga Shqipëria, Belgjika, Franca dhe Holanda, në bashkëpunim me ekspertë të Europol-it, analizuan komunikimet e enkriptuara nga Sky ECC. U dokumentuan dërgesa të mëdha tonazhi kokainë nga Amerika Latine në porte kryesore të BE-së, si Hamburgu dhe Roterdami, ku vetëm për një nga këto ngarkesa, objekti kryesor fitoi më shumë se 40 milionë dollarë.
Drejtuesi i organizatës kriminale ishte përgjegjës për organizimin dhe investimin në sasitë masive të kokainës, duke koordinuar veprimet edhe nga distanca me anë të komunikimeve të enkriptuara. Para arrestimit, ai ishte shpallur në kërkim nga një gjykatë shqiptare për një dënim prej 21 vjetësh nga një gjykatë italiane për vrasje, privim të lirisë, fshehje trupi të pajetë, kërcënime, mbajtje të paligjshme armësh dhe pengim të drejtësisë.
Rrjeti kriminal shqiptar i hetuar operonte ndërkombëtarisht, duke bashkëpunuar me grupe që lehtësuan transportin drejt portove të BE-së. Fitimet e tij prej dhjetëra milionë eurosh u investuan në prona dhe biznese në Shqipëri dhe vende të tjera evropiane.
Rol kyç i Europol-it
Europol ofroi ekspertizë të gjerë për fushat e krimit të organizuar, trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Me bazë në analizat voluminoze të të dhënave, Europol shpërndau raporte inteligjence dhe analitike për partnerët, të cilët zhvilluan mbledhje operative dhe bisedime. Gjatë ditës së veprimit, Europol dërgoi një ekspert në Tiranë, për të ndihmuar koordinimin ndërkombëtar.
Shtetet pjesëmarrëse:
Shqipëri: SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, Policia e Shtetit
Belgjikë: Policia Federale Gjyqësore
Francë: Policia Kombëtare
Gjermani: BKA, LKA Baden-Württemberg/Karlsruhe
Holandë: Policia
Itali: Policia e Shtetit, SCIP
EMPACT (Platforma Evropiane Mbarëdisciplanore Kundër Rreziqeve Kriminale) lufton krimin e organizuar dhe ndërkombëtar që kërcënon BE-në, duke përforcuar bashkëpunimin inteligjent, strategjik dhe operativ midis autoriteteve kombëtare, institucioneve BE dhe partnerëve ndërkombëtarë.
