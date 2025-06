Në një rrëfim i një të penduari në Itali, është zbuluar numri i zbarkimeve të organizuara me shqiptarët. Trotta (i ashtquajturi bashkëpunëtori i drejtësisë tani) ishte “garantues”, gjithashtu bënte kompensimin në marijuanë dhe armë automatike. Sipas mediave italiane, Iannoli, Quitadamo, Prencipe dhe Tomaiuolo janë të përfshirë.

“Fillimisht isha pjesë e grupit të Pernës. Me Raduanon kisha një telefon pikë për pikë. Ai filloi të më pyeste për zbarkimet dhe unë i tregova gjithçka”. ​​

Kështu thotë Gianluigi Troiano, 34 vjeç, i njohur si “U’ Minorenne”, një bashkëpunëtor i drejtësisë nga Vieste, fillimisht u bashkua me klanin Iannoli-Perna, u lidh me alpinistët Li Bergolis-Miucci-Lombardone dhe më pas kaloi në organizatën rivale të Raduanos, edhe ky i fundit u pendua.

Troiano ka zbuluar trafikun e drogës “Coast to Coast” midis botës kriminale Gargano dhe Shqipërisë. “Mora pjesë në tre zbarkime. Në njërën prej tyre, trafikantët braktisën varkën në Pugnochiuso. Gjatë kësaj zbarkimi, Trotta (Omar, i vrarë në vitin 2017, red.) ishte në Shqipëri si garanci. Kisha një shqiptar që jetonte tashmë në Itali. Ne flinim në një hotel në Ruggiano. Miucci kishte kontakte me shqiptarët përmes miqve të tij kalabrezë. Miucci kishte organizuar tashmë zbarkime me shqiptarët. Shqiptarët donin Trottën si garanci sepse dy shqiptarë ishin arrestuar më parë në Vieste me drogë dhe armë. Trotta shkoi në Shqipëri me aeroplan. Gjatë rrugës së kthimit, unë dhe Quitadamo (Piergiorgio) shkuam ta merrnim në aeroportin e Barit, ngarkesa e varkës ishte 1,200 kilogramë. Shqiptarët më pas fjetën me ne. Të nesërmen i shoqëruam në San Giovanni Rotondo dhe ata morën një autobus për t’u larguar. Pastaj morëm marijuanën dhe e transportuam në Torino me furgonin e Z. A. Ne ua dhamë Torinon shqiptarëve të tjerë që kishin një punishte. Për këtë zbarkim morëm 100 kilogramë.”

“Pastaj bëmë një tjetër zbarkim, gjatë të cilit mbërritën dy anije. Një jaht që i përkiste miqve të Miucci-t dhe një gomone që i përkiste miqve të Quitadamos. Kishte 3,000 kilogramë në jaht dhe një mijë në gomone. Zbarkimi u bë në një zonë të Peschici-t. Unë dhe Piergiorgio shkarkuam një mijë kilogramët dhe i transportuam me furgon në një shtëpi fshati në Peschici”.

Tjetër rrëfim: “Nga 3,000 kilogramët si kompensim, morëm 150 kilogramë. Miucci, Quitadamo, Trotta dhe unë ishim në dijeni të asaj zbarkimi. I lamë 10 kilogramë drogë pronarit të shtëpisë së fermës. Edhe në këtë rast, e çuam drogën në Torino. Me ngarkesën nga jahti, mbërritën edhe dy kallashnikovë, një për Miucci-n dhe një për Piergiorgio-n. Shqiptarët na i dhanë. Ishin ato të modifikuara që qëllonin me breshëri. I testuam në Ruggiano”.

Troiano, i cili ishte gati të kalonte nga klani Iannoli-Perna në klanin Raduano, i tregoi gjithçka Marco “Pallone” Raduanos: “I tregova se ku ishin fshehur dhe ai i vodhi. Po atë ditë të vjedhjes, Raduano shkoi te R. Ai telefonoi CR dhe thirri vëllezërit e tij. Ai vodhi një Audi A6 dhe një Rolex nga M. pasi e rrahu dhe i tha se nëse nuk kishte para, nuk do t’ia kthente. Kur mori 10 ose 20 mijë euro, përveç një furgoni, ia ktheu gjërat. 150 kilogramët u ruajtën për një periudhë në një garazh në kështjellë që Raduano kishte në dispozicion, pastaj i çoi në Molinella ku u sekuestruan”.

Së fundmi, disa informacione rreth anëtarëve të klanit: “Tommaso Tomaiuolo ishte një nga vrasësit e grupit Miucci-Perna. Roberto Prencipe della montagna (i treguar nga Pettinicchio i penduar midis autorëve të masakrës së San Marco-s, red.) ishte kontakti i Miucci-t për armë, drogë dhe vrasje. Unë kisha kontakt të drejtpërdrejtë me të. Ai nuk përdorte telefona dhe as nuk udhëtonte me makinë. Ai ishte shumë i kujdesshëm. Ne shkuam direkt në shtëpinë e tij. Ia lamë të gjithë marihuanën nga zbarkimet, pastaj ai u kujdes t’ia sillte Miucci-t. Gjatë zbarkimit në Pugnochiuso ai veproi si korrier. Unë e di që ai tregtonte kokainë për Manfredonia-n.”