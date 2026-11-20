Këshilli i Ministrave ka miratuar dhe dërguar për shqyrtim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë projektligjin “Për krijimin dhe funksionimin e Dritares së Vetme Kombëtare për Doganat në Republikën e Shqipërisë”.
Nisma synon të vendosë një kuadër të unifikuar ligjor dhe teknologjik për integrimin e procedurave doganore me ato jodoganore, duke reduktuar burokracinë dhe kostot për operatorët ekonomikë.
Qëllimi dhe parimet kryesore të Dritares së Vetme (DVKD)
Projektligji përcakton rregullat për ngritjen e mjedisit të Dritares së Vetme Kombëtare për Doganat (DVKD) si një grup i integruar shërbimesh elektronike të ndërveprueshme. Sistemi do të mundësojë shkëmbimin e automatizuar të informacionit midis autoriteteve doganore, institucioneve të tjera publike (autoriteteve kompetente bashkërenduese) dhe operatorëve ekonomikë për mallrat që hyjnë, dalin ose tranzitojnë në territorin e Shqipërisë.
Sistemi bazohet në parime kyçe si:
- Parimi i lehtësimit të tregtisë: Thjeshtimi, standardizimi dhe përshpejtimi i procedurave të zhdoganimit për të rritur konkurrueshmërinë kombëtare.
- Parimi i dorëzimit “vetëm një herë”: Operatorët ekonomikë dorëzojnë dokumentet dhe të dhënat e kërkuara vetëm një herë përmes një pike të vetme hyrjeje (nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania).
- Ndërveprueshmëria dhe bashkëpunimi digjital: Komunikimi në kohë reale midis sistemeve elektronike doganore dhe jodoganore, duke u përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian.
Për zbatimin dhe mbikëqyrjen e këtij procesi, projektligji parashikon ngritjen e Komitetit Mbikëqyrës të DVKD-së dhe caktimin e një Koordinatori Kombëtar. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave do të shërbejë si administruese e të dhënave doganore, ndërsa institucioni përgjegjës për qeverisjen elektronike (AKSHI) do të kujdeset për infrastrukturën dhe mirëmbajtjen teknike të platformës.
Në aspektin ndërkombëtar, projektligji përgatit terrenin për integrimin e sistemit shqiptar me Sistemin Elektronik të Shkëmbimit të Certifikatave me Dritare të Vetme të Bashkimit Evropian për Doganat (EU CSW-CERTEX), duke parashikuar përshtatjen e plotë me standardet e BE-së dhe Kodin e Ri Doganor pas anëtarësimit.
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