Arbitri slloven, Slavko Vincic, i cili ka drejtuar ndeshjen e Championsin të nëntorit të kaluar mes Manchester City-t dhe Shaktar Donetskut u gjen në një situatë të pakëndshme ditët e fundit. Ai u ndalua nga policia në Bosnjë Hercegovinë, pas një aksioni për goditjen e një rrjeti prostitucioni dhe droge, por, pasi dha dëshminë e tij, u la i lirë të premten (u kthye në shtëpinë e tij).

Zyrtari mori pjesë në atë që ai pretendon se ishte një ftesë për një drekë biznesi në qytetin boshnjak të Bijeljina, ku u arrestua së bashku me Tijana Maksimoviç, për të cilën policia pretendon se është drejtuese e një rrjeti prostitucioni.

Zyrtarët e policisë raportuan se në momentin e bastisjes ishin ndaluar nëntë gra dhe 26 burra në total si ishin sekuestruar kokainë, armë dhe para.

Vincic u mor në pyetje si dëshmitar, por më vonë u lirua. Ai u tha tha medieve sllovene se nuk kishte asnjë lidhje me grupin.

“E gjeta veten në këtë fermë rastësisht. Unë kam kompaninë time, kam qenë në Bosnjë Hercegovinë për një takim biznesi. Pranova një ftesë për drekë, që doli të ishte gabimi im më i madh. Me vjen keq.

Isha ulur në një tryezë me shoqërinë time, krejt papritur erdhi policia dhe ndodhi ajo që ndodhi.

Unë nuk kam asnjë lidhje me grupin që u arrestua dhe u mbajt në arrest, as partnerët e mi të biznesit nuk kanë lidhje.

Na çuan në polici, për të na pyetur si dëshmitarë dhe kur doli që ne nuk kishim lidhje, na lanë të lirë.”

Presidenti i Shoqatës së Arbitrave të Futbollit të Sllovenisë, Vlado Sajn, mbrojti gjyqtarin, duke thënë: “Sipas informacionit që kemi mbledhur nga burime zyrtare dhe jozyrtare dhe nga vetë Slavko, ai nuk dyshohet për asgjë. Nuk është ngritur asnjë akuzë ndaj tij.”

