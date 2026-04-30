Një shqiptare e cila mban postin si drejtuese ekzekutive në JPMorgan akuzohet se ka përdorur pozicionin e saj për të ngacmuar seksualisht, kërcënuar një bankier të ri, duke e droguar, nënshtruar ndaj abuzimeve raciste dhe duke e kërcënuar me karrierën nëse refuzonte atë.
37-vjeçarja Lorna Hajdini, drejtoreshë ekzekutive në divizionin e Leveraged Finance të JPMorgan Chase, akuzohet se e ka detyruar një bankier të martuar të kryejë akte seksuale “jo konsensuale dhe poshtëruese” për muaj të tërë, pavarësisht lutjeve të tij që të ndalonte.
Paditësi (që po vazhdon qëndron anonim si John Doe) pretendon se Hajdini e ka pranuar se e ka droguar me “roofies” (Rohypnol) në disa raste.
Në një rast, ajo e ka fyer ndërsa ai qante, teksa kryente një akt seksual mbi të kundër vullnetit të tij.
Padia është dorëzuar të hënën në Gjykatën Supreme të Qarkut të Nju Jorkut.
Paditësi thotë se ka zgjedhur të fshehë identitetin për të mbrojtur veten dhe familjen pas kërcënimeve të marra.
Padia akuzon edhe JPMorgan Chase ka lejuar abuzimin dhe është hakmarrë ndaj paditësit pasi ai raportoi rastin.
Sipas tij, kompania ka dëmtuar reputacionin e tij dhe ka lejuar kërcënimet të vazhdojnë, ndërsa Hajdini dhe të tjerët nuk janë ndëshkuar.
Një zëdhënës i JPMorgan tha se një hetim i brendshëm i plotë nuk gjeti prova që mbështesin akuzat e John Doe.
“Pas hetimit, ne nuk besojmë se këto pretendime kanë bazë,” tha zëdhënësi.
Ai shtoi se paditësi ka refuzuar të bashkëpunojë me hetimin. Akuzat fillojnë menjëherë pas bashkëpunimit të tyre në pranverën e 2024-ës.
Doe, i cili është me origjinë aziatike, u bashkua si Senior VP/Drejtor në mars 2024, ndërsa Hajdini u emërua në një pozicion të lartë muajin pasues, shkruan Daily Mail.
Në maj të vitit 2024, Hajdini thuhet se e ka prekur këmbën e tij dhe ka bërë komente seksuale eksplicite.
Gjatë një eventi, ajo e ka ngacmuar seksualisht nën tryezë dhe ka përdorur fjalë raciste.
Sipas padisë, abuzimi u përshkallëzua në sulme seksuale.
Hajdini thuhet se e ka droguar, e ka kërcënuar me mos-promovim dhe e ka detyruar të kryejë akte seksuale, duke e fyer racisht atë dhe bashkëshorten e tij aziatike.
Në disa raste, paditësi thotë se qante dhe lutej që të ndalonte, por ajo vazhdonte.Doe pretendon se Hajdini ka pasur akses të paautorizuar në llogarinë e tij bankare për ta monitoruar.
Pas raportimit të rastit në maj 2025, Doe thotë se ka marrë kërcënime anonime telefonike, duke përfshirë referenca raciste dhe kërcënime me nga ICE-i i emigracionit.
Avokati i tij, Daniel J. Kaiser, e quajti rastin “të tmerrshëm dhe shqetësues”.
Paditësi është diagnostikuar me PTSD dhe ka vështirësi financiare pasi nuk po gjen punë tjetër.
Doe kërkon dëmshpërblim për humbje të ardhurash, dëmtim emocional dhe dëm të reputacionit.
As Hajdini as JPMorgan nuk kanë dhënë ende një përgjigje publike të plotë për padinë.
