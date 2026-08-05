Ish-ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës të Kosovës, Liburn Aliu është marrë në pyetje nga Prokuroria Speciale e Kosovës.
Aliu, i cili aktualisht është Drejtor i Portit të Durrësit është paraqitur bashkë me avokatin e tij.
Referuar mediave në Kosovë, Liburn Aliu po merret në pyetje në lidhje me një rast të dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë kohës sa ishte ministër në Qeverinë Kurti, pozitë të cilën e mbajti deri në gusht të vitit 2025, kur dha dorëheqje.
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