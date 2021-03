Nga ARTUR AJAZI

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Elbasan, bazuar në legjislacionin në fuqi po mundëson përfitimin nga Skema e Ndihmën Ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore. Duke folur për “JawaNews.al” drejtoresha Neproja Shopi tha se “kryeministri Rama ka mbajtur një premtim të dhënë, pasi prej Janarit 20021 në Elbasan, është dyfishuar ndihma ekonomike. Përfituesit e ndihmës ekonomike janë familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, masa e ndihmës ekonomike, në muaj, për familjet në nevojë përcaktohet sipas strukturës së familjes (nga vetë sistemi),1800 lekë kryefamiljari, 1260 lekë çdo anetar mbi 18 vjeç, 900 lekë çdo anëtar nën 18 vjeç, 1280 lekë në muaj kompensim për enërgjinë elektrike (sipas kritereve ligjore),nga 300 lekë për çdo fëmijë që ndjek arsimin e bazë (pagesa merret për çdo muaj që ndjek shkollën, ndërsa dy herë në vit dorëzohet vërtetimi. Jetimët, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, masa e ndihmës ekonomike për çdo jetim është 3 000 (tre mijë) lekë në muaj”. Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë, masa e ndihmës ekonomike është, trinjakë 3 000 (tre mijë) lekë, për çdo fëmijë, katërnjakë 4 000 (katër mijë) lekë, për çdo fëmijë, pesënjakë 5 000 (pesë mijë) lekë, për çdo fëmijë. Duke specifikuar rritjen e ndihmës ekonomike zonja Shopi u shpreh se “viktimat e trafikimit janë gjithashtu pjesë e ndihmës ekonomike, ku për çdo viktimë trafikimi vlera është 3 000 (tre mijë) lekë në muaj, për kohën pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre.Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, masa e ndihmës ekonomike për çdo viktimë të dhunës në marrëdhëniet familjare, është 3 000 (tre mijë) lekë në muaj. Kjo ndihmë ekonomike përfitohet gjatë periudhës së vlefshmërisë të urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, të përcaktuar në vendimin e gjykatës.Përfitojnë gjithashtu në masën 9000 lekë në muaj fëmijët e vendosur në familje kujdestare, (nëse janë me AK përfitojnë 10000 lekë në muaj). Secili përfiton shtesë 25000 lekë në vit për shpenzimet e tjera dhe të shkollës.Përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar janë, personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të cilët deklarohen me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë se janë bërë të tillë, pavarësisht nga shkaku dhe mosha.Personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, si dhe personat e paaftë për punë, sipas Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, të cilët nuk plotësojnë kushtet ligjore për përfitim të pensionit të invaliditetit të punës sipasligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Personat me aftësi të kufizuar, të deklaruar të tillë me vendim të Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, që përfitojnë pension invaliditeti dhe shtesë mujore mbi të, sipas Statusit të Invalidit të Punës. Në nivel Qarku, për muajin janar 2021 ka 16354 familje përfituese nga ndihma ekonomike, me një fond prej 89739320 lekë.DR SHSSH Elbasan falë bashkëpunimit të vazhduar me Fondacione, shoqata dhe OJF që operojnë në fushën sociale, Individë të predispozuar për të ndihmuar kategoritë në nevojë si dhe biznese, kemi ndihmuar me paketa ushqimore/çadër për strehim/ televizor /batanije/ ngrohëse/ veshje/ dhurata për fëmijët, familje në nevojë ekstreme përfituese në shtatë Bashkitë e Qarkut Elbasan.Për personat para/tetraplegjik ndërmjetësojmë për t`u pajisur me karrige me rrota, falë bashkëpumit me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (ADRF) dhe të tjerë donatorë.Janë asistuar nga ana e drejtorisë sonë, individë në nevojë si, fëmijë, persona me aftësi të kufizuara, të moshuar, familje në Ndihmë Ekonomike, familje me anëtarë PAK, familje në nevojë ekstreme.Individë në nevojë të vendosur në Institucione të Përkujdesit Shoqëror. Kemi mundësuar 250 maska anti Covid, të personalizuara me logon e policisë për stafin policor të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Elbasan.Për rastet e referuara mediatikisht janë mundësuar ndihma dhe asistencë për orientim për të përfituar nga skemat tona të mbrojtjes sociale. Janë asistuar në vazhdimësi me paketa ushqimore familje në nevojë me problematika social ekonomike në Qarkun Elbasan, si me çadra për strehim të përkohshëm, ndihma financiare si dhe paketa ushqimore për familje që kanë problem me banesën”.