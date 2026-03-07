Një shqiptar u arrestua me akuzën e posedimit me qëllim shpërndarjen dhe trafikimin e narkotikëve, pas një hetimi që përfshiu edhe provincën e Perugias dhe zonën e Monsanos në Itali.
Një arrestim dhe 1 kg kokainë të sekuestruar. Ky është rezultati i një operacioni të kryer nga Policia e Shtetit në Ankona.
Sipas informacionit të publikuar në faqen e internetit të Policisë së Shtetit, arrestimi u krye dje në Ankona, pranë Piazza Rosselli. Oficerët Antidrogë ndaluan një makinë dhe kontrolluan shoferin, një burrë me origjinë shqiptare.
Gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan 25 pako me kokainë, gati për shitje.
Hetimet e mëvonshme zbuluan depon kryesore të drogës: 274 pako me kokainë u gjetën të varrosura pranë një rruge provinciale në zonën e Monsanos.
Ky vend ishte identifikuar nga hetuesit gjatë operacioneve të shumta mbikëqyrëse dhe sipas gjetjeve, ishte depoja e destinuar kryesisht për qendrën e trafikimit të drogës në kryeqytetin pulian.
Hetime të mëtejshme u kryen gjithashtu në shtëpinë e shqiptarit, e cila ndodhet në një zonë periferike të provincës së Perugia.
Gjatë kontrollit, u gjetën 44 pako të tjera kokaine të vulosura, materiale paketimi dhe afërsisht 7,000 euro në para të gatshme, që besohet të jenë të ardhura nga trafiku i drogës.
Bazuar në provat e mbledhura, i riu u arrestua dhe, me urdhër të zëvendësprokurorit në detyrë në Prokurorinë Publike të Ankonës, u dërgua në burgun e Montakutos, ku mbetet në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.
