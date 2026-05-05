Një incident serioz që rrezikonte jetën e nxënësve është parandaluar në kohë nga Policia në zonën e Cërrikut, pas një sinjalizimi të bërë nga një qytetar.
Ngjarja është regjistruar këtë të martë, më 5 maj 2026, kur në sallën operative është raportuar se një drejtues mjeti, i identifikuar si Sazan Gjolena, po transportonte pasagjerë dhe nxënës të gjimnazit “Sami Frashëri” në Belsh, ndërsa dyshohej se ishte nën ndikimin e alkoolit.
Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e Policisë, në bashkëpunim me patrullën e Postës së Policisë Belsh, kanë ndërhyrë duke bërë të mundur ndalimin e mjetit tip “Benz Sprinter” në aksin Belsh–Gjolene.
Gjatë kontrollit, në automjet u konstatuan 13 nxënës, ndërsa drejtuesi iu nënshtrua testit të alkoolit, i cili rezultoi pozitiv në dy matje të njëpasnjëshme, me nivele 0.68 mg/l dhe 0.67 mg/l.
Në përfundim të veprimeve të para, drejtuesi i mjetit është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, ku po vijojnë procedurat ligjore ndaj tij.
Leave a Reply