Policia Rrugore përgatitet për kontrolle më të shpeshta ndaj drejtuesve që qarkullojnë nën efektin e alkoolit, duke kërkuar 279 mijë gojëza për alkool-testuesit.
Operatori i Blerjeve të Përqendruara ka hapur procedurën e tenderit për blerjen e aksesorëve për aparatet alkool-testues të Policisë Rrugore, për vitet 2026, 2027 dhe 2028. Kjo procedurë tregon se kontrollet për alkoolin në timon pritet të mbeten një nga prioritetet e Policisë Rrugore në 3 vitet e ardhshme.
Fondi limit i procedurës është 26.9 milionë lekë pa TVSH, ose rreth 280 mijë euro, sipas kursit të këmbimit të përdorur në dokumentet e tenderit. Blerja do të bëhet për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Në total, Policia kërkon 279,039 gojëza plastike një përdorimshe për aparatet alkool-testues Drager 7510.
Sipas grafikut të lëvrimit, për vitin 2026 parashikohen 69,039 copë, për vitin 2027 100,000 copë, ndërsa për vitin 2028 110,000 copë.
Këto aksesorë përdoren në testet që kryhen nga Policia Rrugore për të verifikuar nivelin e alkoolit te drejtuesit e automjeteve.
