Një gjyqtare e Gjykatës së Shkallës së Parë në GJKKO, bazuar në denoncimin e Fredi Belerit, ka urdhëruar SPAK-un të regjistrojë si të pandehur Olta Xhaçkën dhe bashkëshortin e saj Artan Gaçe, për atë që e quan konflikt interesi, pse qeveria i ka dhënë me qira në përdorim një plazh investitorit që po ndërton një hotel në një plazh në bregdetin e jugut, pas pretendimeve se ai ka blerë (dy herë në fakt) një tokë me origjinë të kontestuar pronësie, siç janë thuajse gjithë pronat në bregdetin shqiptar.

Investitori ka blerë tokën nga një person privat i cili është në konflikt me një tjetër pretendues, me gjasë të dy me prona problematike. Përveçse investitori është lënë në mëshirë të dy personave që mund të kenë falsifikuar dokumente, tani është nën akuzë dhe pse ka marrë nga qeveria plazh me qira, që është një e drejtë ligjore për këdo që bën një investim mbi pesë milionë euro në hoteleri në bregdetin shqiptar.

Edhe pse aty pala realisht e dëmtuar dhe në pasiguri të plotë juridike është ai që do të investojë, gjyqtarja ka konsideruar se duhet të regjistrohet si i pandehur për shkak të denoncimit të Fredi Belerit.

I njëjti person, kur është arrestuar për blerje votash, ka kontestuar SPAK-un dhe GJKKO-në, duke e quajtur veten viktimë të politikës. Tani që ai është në koalicion me Sali Berishën, ka gjetur një gjyqtare, kunatën e një kandidati për deputet të Berishës, dhe kanë marrë me sa duket nën kontroll gjykatën për hakmarrje politike.

Konflikti më i madh i interesit në këtë histori është mes ish-ministres së Jashtme shqiptare Olta Xhaçka, që ndërpreu bisedimet për Marrëveshjen për Detin dhe u bë target i sulmeve nga politika greke, që në Shqipëri tashmë ka ambasador të saj real Fredi Belerin.

Ky është i vetmi konflikt interesi të cilin duhet të gjykojë një gjykatë shqiptare. Dhe gjykata shqiptare po vepron sikur të ishte një gjykatë sillogji nga ato të “Vorioepirit” që shkaktuan masakrën e Prillit të vitit 1994, dhe jo si një gjykatë e shtetit shqiptar.

Koalicioni Beleri-Berisha tani po përdor gjykatën e drejtësisë së re për të bërë fushatë elektorale me një çështje e cila, jo vetëm që nuk ka ndonjë vepër penale nga investitori, por përkundrazi, i kanë krijuar atij pasiguri juridike për të investuar dhe spekulojnë për hakmarrje jo vetëm politike por dhe më tej, me një ish-zyrtare të lartë të diplomacisë shqiptare, që u krijoi probleme me marrëveshjen e Berishës për detin.

Kunata e një deputeti të Berishës ka marrë sot një vendim sikur të ishte anëtar i Shtabit Elektoral Beleri-Berisha, dhe i ka shtuar drejtësisë së re një njollë tjetër të angazhimit të saj politik.

Dhe tani, në vend që të shqyrtojmë konfliktin e interesit të një nacionalisti grek në aleancë me një lider të degraduar politikisht dhe mendërisht në Shqipëri, duhet të dëgjojmë lajme të prodhuara për fushatën elektorale të Berishës nga drejtësia, të cilën Berisha dhe Beleri, kur e kanë në kurriz të tyre, e quajnë politike, dhe kur e ndërsejnë për interes të aleancës së tyre, e quajnë drejtësi.

TemA