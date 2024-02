Shaqir Hasani është një nga gjykatësit e parë të Shqipërisë që kishte dalë nga komunizmi, që do t’i duhej të jepte dënime për ata që kishin urdhëruar e dënuar me burg, pushkatime edhe pa gjyq e tortura për mijëra shqiptarë. Sa dhe si do të duhet ta dënojë Nexhmije Hoxhën, të venë e diktatorit, apo edhe një gjyqtar që kishte marr vendime për pushkatime dhe ekzekutime në grupe?

“Pavarësisht se ata kishin bërë krime shumë të shëmtuara, unë ndjeja keqardhje se ata ishin burra të vjetër”, tregon ish-gjykatësi.

Ai njihet si gjykatësi që dha tre dënime me vdekje, por për shkak të ligjeve europiane ato nuk mundën të zbatoheshin.

“Sa mund të dënohej një person më pak se sa pushkatim që ka marrë qindra e qindra jetë njerëzish. Edhe sikur të ishin shpendë ose kafshë, ata meritonin minimumi pushkatim. Por që të jem i sinqertë, ne e dinim se ata nuk pushkatoheshin sepse vendi jonë kishte nënshkruar një marrëveshje me BE dhe ishte pezulluar dënimi me vdekje”, tha Hasani.

Akuzat, dënimet dhe në fund dëmshpërblimet që morën disa prej drejtueseve të lartë të komunizmit, në vitet ’90, përfshirë këtu edhe Nexhmije Hoxhen e Ramiz Alinë, janë përmbledhur në një studim të prezantuar në kuadër të ditëve të kujtesës. Studimi rrëfen disa prej gjyqeve që u zhvilluan në Shqipërinë e vitit 1996.

