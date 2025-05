Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka dhënë një intervistë për median italiane “Corriere della Sera”, pak orë pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit.

Rama në këtë intervistë ka folur për shkakun e fitores së thellë të Partisë Socialiste në këto zgjedhje, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, votën e diasporës dhe për marrëdhëniet me homologen e tij italiane, Giorgia Meloni.

Kujtojmë se kjo intervistë e Ramës është realizuar pas projektimit të tij për të katërtën herë si kryeministër i Shqipërisë.

Artikulli dhe intervista e ‘Corriere della Sera’:

Ai fiton midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe midis bashkëkombësve të tij jashtë vendit, mban Qendër-Jug dhe pothuajse pushton Veriun, bastionin e opozitës.

Edi Rama siguron edhe katër vjet të tjera në krye të ‘Tokës së Shqiponjave’. Kryetari i Partisë Socialiste, tashmë kryeministri me shërbimin më të gjatë në demokracinë ballkanike, do të betohet për një mandat të katërt radhazi në shtator.

Vota popullore – që ende po numërohet më shumë se një ditë pas mbylljes së qendrave të votimit – aktualisht i jep atij shumicën absolute prej 82 vendesh (nga 140), por kjo shifër mund të rritet. Sali Berisha merr rreth pesëdhjetë me Partinë e tij Demokratike (qendrës së djathtë).

Mbrëmjen e djeshme, pas dhjetëra telefonatave urimi, Edi Rama iu përgjigj gazetës ‘Corriere’.

-A e prisnit një rezultat kaq të qartë pas 12 vitesh në qeveri?

Edi Rama-Sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur atje duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tanë, duke synuar një ripërtëritje brez pas brezi të listave, ku promovuam edhe shumë gra dhe duke organizuar festën për një lojë të shkëlqyer ekipore në territor.

-Pse shqiptarët preferuan përsëri PS-në?

Edi Rama-Sepse ne e ndryshuam Shqipërinë me një vizion të qartë dhe këmbëngulje të madhe. Njerëzit nuk janë budallenj, siç mendojnë shumë politikanë, dhe ata dinë të bëjnë dallimin midis atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizohen në retorikën e disfatizmit. Edhe ne bëmë një gabim që kërkuam falje. Por ne kurrë nuk u ndalëm, kurrë nuk u fshehëm, kurrë nuk u dorëzuam përballë vështirësive dhe rritëm një komb të tërë duke e bërë atë krenar për emrin e tij.

-A është ky rezultat gjithashtu një shenjë se mungon një opozitë e vërtetë?

Edi Rama-Unë besoj se nuk fitojmë sepse opozita humbet, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që po ndjekim së bashku.

-Çfarë ju tregon vota e diasporës, e cila në masë dërrmuese zgjodhi të votojë për ju dhe partinë tuaj?

Edi Rama-Më prek, sinqerisht. Ata që jetojnë jashtë vendit kanë një vizion më të gjerë dhe më kërkues. Mos votoni nga nostalgjia, por nga gjykimi. Është një votë besimi nga ata që u larguan nga vendi, por nuk u larguan nga Shqipëria. Dhe nëse diaspora na beson, kjo do të thotë se ne po transmetojmë një imazh që i bën ata krenarë.

-A ke folur me Melonin? A e përgëzoi ajo?

Edi Rama-Po, ajo më shkroi një mesazh ‘nga motra për vëllain’.

-Çfarë do të bëni në katër vitet e ardhshme në qeveri?

Edi Rama-Ne do të përfundojmë kantierin e madh evropian të ndërtimit të Shqipërisë. Qëllimi ynë është të përfundojmë negociatat e pranimit deri në vitin 2027. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë të modernizojmë vendin, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë, duke mbështetur familjet dhe duke e bërë transformimin 360 gradë të vendit të pakthyeshëm. Çdo ditë, me përulësi dhe vendosmëri.

-Ajo thotë se Shqipëria do t’i bashkohet BE-së në vitin 2030. Disa ekspertë thonë më vonë. Çfarë përgjigjet ai?

Edi Rama -Unë përgjigjem se ekspertët shpesh kanë të drejtë, por ata kurrë nuk e kanë ndryshuar rrjedhën e historisë.» Kjo ndryshohet nga njerëzit dhe lidershipet e vendosura. Unë nuk bëj parashikime: Unë flas për objektiva dhe në këtë rast për një objektiv të përbashkët me Brukselin. Dhe Shqipëria, nëse vazhdon të bëjë detyrat e shtëpisë siç ka bërë deri më tani, do të jetë shumë gati në vitin 2030.