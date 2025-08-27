Tetë apartamente të një pallati në qendër të qytetit të Peshkopisë raportohet se janë shkrumbuar nga flakët. Shkak është bërë një zjarr që ka shpërthyer papritur në një prej apartamenteve dhe është përhapur me shpejtësi dhe në mjediset e tjera.
Forcat zjarrfikëse dhe policia kanë mbërritur në vendngjarje, rreth orës 02:00 të mëngjesit të sotëm dhe është bërë evakuimi i banorëve. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndonëse dëmet materiale janë të konsiderueshme.
Flakët kanë nisur nga kati i tretë i godinës dhe janë përhapur me shpejtësi, duke shkrumbuar të gjithë ndërtesën.
Të trembur nga zjarri që nisi menjëherë dhe në një orar ku të gjithë ishin në gjumë, banorët kanë dalë në panik në shëtitore, të frikësuar për fatin e shtëpive të tyre, por edhe për godinat ngjitur. Sipas raportimeve, janë djegur 6 deri në 8 apartamente.
Shkaqet e zjarrit ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, por dyshimet e para lidhen me një shkëndijë elektrike. Grupi hetimor ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht shkakun dhe rrethanat e ngjarjes që fatkeqësisht lë të pastreha disa familje.
