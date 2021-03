Nga Altin Ketro

Teksa kryetari i Partisë Demokratike bridhte me makinë rrugëve të Shqipërisë, duke u përbetuar në transmetim të drejtpërdrejtë se, sapo ai të vijnë në pushtet, do të ndërtojë shtetin ligjor, pranë ish-Komunales së Tiranës zhvillohej një dramë e vërtetë ku ndërthureshin brenda tragjikja dhe komikja.

Tragjedia kishte të bënte me faktin se kryetari i shtetit, komandant i Përgjithshëm i FA, vërtitej në korridoret e katit të parë të ish-Komunales, aty ku tashmë janë zyrat e shërbimit të strehimit të Bashkisë Tiranë. Ai kishte marrë përsipër që të përzinte me forcë prej aty rojet e godinës si dhe një përfaqësues të bashkisë i cili ndodhej në ato ambiente që të merrte në dorëzim të bashkisë, zyrat e një formacioni politik që ndodhej në katin e tretë.

Tragjedia vijonte me faktin se, presidenti i Republikës urdhërohet me një telefonatë nga kryetari i një parti fantazmë pas ikjes së presidentit Topi, dhe ai, si një komandant i Grupit të Gatshëm të Ndërhyrjes së Shpejtë, i shkon në “ndihmë” Sali Shehut dhe është gati të rrihet me grushte me policët roje të ish-Komunales.

Fatmirësisht trupa e rojeve të ish-Komunales ruajti gjakftohtësinë dhe nuk ra në provokimin e rëndë të presidentit Meta, i cili kishte ndërmarrë një mision të rrezikshëm, të krijonte një përleshje trup më trup të cilën më pas ta konsideronte si nëj agresion të qeverisë ndaj tij.

Komikja e kësaj situate ishte kur komandanti i ushtrisë shqiptare në kohë lufte, tha se, në ish-Komunale u konsumua një “Grusht Shteti”. Domethënë, lali Eri me dy roje të godinës dhe një civil që do merrte në dorëzim katin e tretë, i bënë “Grusht Shteti” ish-Komunales dhe të “fortit” të saj, Sali Shehu.

Për t’i vënë qershinë mbi tortë tragjikomedisë, në oborrin e ish-Komunales shfaqet dora vetë, Lulzim Basha, kandidat për kryeministër. Është pikërisht ai që nga sedilja e makinës betohej për shtet ligjor.

Për t’ia bërë me dije Lulzim Bashës se çfarë është shteti ligjor, ai është pikërisht largimi i Sali Shehut nga uzurpimi i katit të tretë të ish-Komunales, sepse qëndron aty në kundërshtim të plotë me ligjin. Ajo godinë është në pronësinë të bashkisë Tiranë dhe këtë Lulzim Basha e di shumë mirë sepse ishte vetë ai që e mori në dorëzim prej qeverisë “Berisha”, kur ishte kryetar bashkie.

Incidenti i sotëm ishte shumë i rëndë, por gjithashtu shumë i vlefshëm. Ai i tregoi edhe të skeptikut më të madh, se sa e rrezikshme është dhënie e pushtetit Lulzim Bashës, i cili me qëndrimin e sotëm në mbështetje të zaptuesve të godinës dhe dhunuesve të rojeve, rrëzoi me naivitet fëmijëror të gjithë atë ngrehinë prej “çuni të mirë” që po përpiqej të tregonte këtë vit.

Është e qartë se të gjithën e ka të sforcuar, më saktë, të imponuar prej konsulentëve të tij elektoral, të cilët e kanë mbajtur nën kontroll këto kohë. Por mjaftoi dita e djeshme që piramida e tij prej rëre të shembej dhe Lulzim Basha të dilte cullak, anti-shtet e anti-ligj, siç është në të vërtetë.