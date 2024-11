Pasi të marrë detyrën në mandatin e dytë, Donald Trump sigurisht që do t’i japë “nxitje të madhe” sektorit të teknologjisë së lartë dhe në të njëjtën kohë “të mbrojë” industrinë tradicionale, sektorë në të cilët Bashkimi Europian eksporton më shumë drejt Shteteve të Bashkuara. Prandaj, BE-ja do ta gjejë veten të detyruar të “negociojë” me Uashingtonin, por do t’i duhet ta bëjë këtë pa u ndarë dhe në të vërtetë duke u përpjekur të kompensojë hendekun në sektorin e teknologjisë së lartë. Kjo në terma të gjerë është përmbledhja e fjalimit të Mario Draghit drejtuar liderëve të mbledhur në stadiumin Puskash në Budapest ku u mbajt takimi jozyrtar i krerëve të shteteve apo qeverive të Këshillit Europian.

Ish-kryeministri tha se “do të flasim për raportin e konkurrencës në Evropë. Indikacionet e këtij raporti janë tashmë urgjente, duke pasur parasysh situatën ekonomike në të cilën ndodhemi. Ato janë bërë edhe më urgjente pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka dyshim se presidenca Trump do të sjellë një ndryshim të madh në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, jo domosdoshmërisht të gjitha në mënyrë negative, por sigurisht që ne duhet ta marrim parasysh atë nga pikëpamja e ringjalljes së konkurrencës në Evropë”.

Para së gjithash, parashikon ai, “kjo Administratë (e Trumpit) sigurisht që do t’i japë një shtysë të madhe sektorit teknologjik, të ashtuquajturit hi-tech, ku tashmë jemi shumë prapa.

Me Trump “do të na duhet të negociojmë”

Diferenca në produktivitet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës është shumë e madhe, ndaj ne duhet të veprojmë dhe shumica e indikacioneve të raportit fokusohen vetëm në këtë çështje. Një shembull tjetër është se sigurisht pak gjëra dihen se çfarë do të ndodhë saktësisht, por njëra duket më e sigurt se të tjerat, dhe kjo është se Donald Trump do t’i japë shumë shtysë sektorëve novatorë dhe do të mbrojë industritë tradicionale, që janë pikërisht industritë ku ne eksportojmë. Më shumë në Shtetet e Bashkuara dhe për këtë arsye – përfundon ai – atje do të duhet të negociojmë me aleatin amerikan, me një frymë të bashkuar, në mënyrë të tillë që të mbrojmë edhe prodhuesit tanë evropianë.

“BE nuk mund të shtyjë më vendimet”

Me zgjedhjen e Trump në SHBA, “ka ndryshime të mëdha përpara” edhe për Evropën, paralajmëron ish-presidenti i BQE. Për këtë arsye, ajo që “Evropa nuk mund të bëjë më është të shtyjë vendimet”. “Në gjithë këto vite – nënvizon Draghi – shumë vendime të rëndësishme janë shtyrë, sepse ne prisnim konsensus. Konsensusi nuk erdhi”.

“Pra, në këtë pikë, ndoshta, shpresoj se do të gjejmë një frymë të bashkuar me të cilën do të jemi në gjendje të bëjmë më të mirën nga këto ndryshime të mëdha. Të shkosh me asnjë rend të caktuar nuk funksionon, sepse “jemi shumë të vegjël, nuk do të arrijmë askund”, tha ai.

Sa i përket investimeve në mbrojtje, rritja e shpenzimeve të barabarta me 2% të PBB-së, siç kërkon NATO, duke respektuar paktin e stabilitetit “është e mundur”, pohon Draghi. “Do të duhet të merren një sërë vendimesh, është e kotë të thuhet nëse është e mundur apo jo. Sot duhet të vendosim se çfarë të bëjmë, sepse kjo është situata e re”, tha ai.