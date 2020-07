Deputeti Myslim Murrizi nga foltorja e Kuvendit është shprehur se drafti i dorëzuar nga Damian Gjiknuri është një trafikim dhe nuk do të kalojë në seancë plenare.

Nga foltorja e Kuvendit Murrizi akuzoi palët, maxhorancën dhe opozitën jashtëparlamentare se kanë dorëzuar një draft të njëanshëm për reformën zgjedhore.

Murrizi tha si ai draft është një pazar kundër vullnetit të mbi 85% të qytetarëve.

Sipas Murrizit ky draft është dorëzuar në mënyrë të fshehtë, sipas tij e njëjtë me marrëveshjen e 17 majit që u arrit mes kryeministrit Edi Rama dhe Lulzim Bashës.

“Nga njoftimet e juaja në mënyrë të njëanëshme pa u mbledhur Komisioni i Reformës Zgjedhore është dorëzuar një draft i fshehtë. Zoti Balla, nëse ju shkon në mend ty dhe Ramës, Bashës dhe Kryemadhit që i keni marrë paratë shqiptarëve, për të bërë një ligj në Kuvend me votat e pista, e keni gabim. Këtë gjellë qensh që është gatuar para 12 vitesh, do jua hedhin në sy shqiptarët. Deputetë sharlatanë, dhe kryetarë bashkish që akuzojnë të tjerët që shiten e blihen, janë pjesë e kësaj seance. Ju garantoj se s’do të merrni asnjë vote këtej. Lërini lojërat e pista. Nënshtroheni vullnetin të 39 deputetëve. Nëse janë tërhequr për afera të pista korruptive, të kenë surrat që të thonë se nuk i qëndrojnë firmën. S’do t’ju pinë ujë paratë as juve, as sivëllezërve tuaj që enden ferrave apo bunkerëve. Ndalni votën e pistës. Shqiptarët kërkojnë zgjedhje. Sot është 2 korriku. 30 vite më parë revolta shqiptarë prishi kangjellat e diktaturës. 30 vite me parë ju vazhdoni. Bijtë e atyre që sunduan Shqipërinë, kërkojnë që të marrin shqiptarët që të marrin peng me votën e tyre. Ka ardhur koha që të hiqet dorë nga loja e pistës. Pisllëqet e atyre që ju akuzojë juve ditën dhe filtrojnë me ju natën, s’mund të jenë në këtë sallë”, tha Murrizi.

g.kosovari