SAMO SINGER (Hungarez, sezoni 1934) Suksesi: Fitoi kampionatin

Skënderbeu u shpall kampion në vitin 1933, duke thyer hemegjoninë e tre titujve rresht të Tiranës. Bardheblutë befasuan 7 klubet pjesëmarrëse ne kampionatin e vitit 1934 (i 5- ti), me trajnerin hungarez Samo Singer, të ardhur nga Greqia. Tirana fitoi titullin kampion, i 4-i historik.



MIKLOSH TEMESHVARI (Hungarez, sezoni 2000- 2001)

Suksesi: Fitoi Superkupën e Shqipërisë Hungarezi Miklosh Temeshvari ishte i dyti trajner i huaj, te bardhblutë pas 66 vjetësh. E solli në krye të Tiranës ish-presidenti egjiptian El-Sayed. Lektori i FIFAs dha dorëheqjen pas 21 javësh, pas një humbjeje të Tiranës me Tomorin (1-0). Temeshvari fitoi Superkupën e Shqipërisë, duke mundur Teutën 1-0.



ENVER HAXHIABDIÇ (Boshnjak, sezoni 2002- 2003)

Boshnjaku i urtë, Enver Haxhiabdiç, u shkarkua pas humbjes 2-0 me Partizanin, më 22 nëntor 2002, kur kishte vetëm 9 javë në drejtimin e bardhebluve e kryesonte renditjen. Një tjetër viktimë e realitetit shqiptar. I larguar pas 5 muajsh. Suksesi i tij: fitoi triangolaren e Kupës “Sport Ekspres”.

LEONARDO MENEKINI (Italian, sezoni 2005-2006)

Italiani Leondardo Menekini u bë trajneri i dytë i huaj që drejtoi një skuadër shqiptare, pas Ticiano Gorit, i cili drejtoi për një gjysmë sezoni Partizanin (2002). Erdhi për një projekt të madh. U largua pas katër muajsh, pas një barazimi të bujshëm Tirana-Shkumbini 4- 4 në stadiumin “Selman Stërmasi” (java 11, sezoni 2005- 2006).



BLLAZH SLISHKOVIÇ (Boshnjako-kroat, sezoni 2008-2009)

Erdhi me pasaportën e ish-trajnerit të Kombëtares së Bosnje-Hercegovinës. I njohur për karakterin e tij të ashpër ndaj lojtareve, madje u përfshi dhe disa incidente me gazetarët. “Diktatori” Slishko e la aventurën e tij në krye të bardhebluve pas javës së 14-të, pikërisht pas barazimit 2-2 me Partizanin.



ILIJA LONÇAREVIÇ (Kroat, sezoni 2009-2010) Suksesi: Fitoi Superkupën e Shqipërisë

Trajneri kroat Ilija Lonçareviç bëri nisjen më të keqe nga të pestë trajnerët e huaj që kanë drejtuar 24 herë kampionët e Shqipërisë. “Mustaqja” humbi 3-1 në javën e parë me Flamurtarin në kryeqytet, kundër ekipit ndaj të cilit fitoi Superkupën. U largua pas tetë javësh.



MISHO KRSTIÇEVIC (Kroat, sezoni 2010-2011) Suksesi: Fitoi Kupën e Shqipërisë

Në Shqipëri njihej si ndihmësi i Ilija Lonçareviçit. Pas shkarkimit të Sulejman Starovës dhe Nevil Dedes, kroati Misho Krsticevic mori drejtimin e bardhebluve nga java e 20-të. Oportunist edhe për shkak të rrethanave, mori një Tiranë në krizë të plotë, por ia doli të fitojë Kupën e Shqipërisë dhe ta çojë në Ligën e Europës.



JULIAN RUBIO (Spanjoll, sezoni 2011- 2012) Suksesi: Fitoi Kupën e Shqipërisë dhe dy herë Superkupën;

Ish-trajneri i Seviljes dhe Albasetes në Spanjë u bë menjëherë shumë i dashur për ambientin bardheblu, pasi fitoi dy herë Superkupën e Shqipërisë dhe një herë Kupën në ndeshjet ndaj Skënderbeut, që në ato vite dominonte futbollin shqiptar. Rubio qëndroi te Tirana nga qershori i 2011-ës deri në gusht të vitit 2012. Më pas mori drejtimin e Flamurtarit të Vlorës.



ZE MARIA (Brazilian, sezoni 2017- 2018) Suksesi: Fitoi Superkupën dhe titullin kampion të Kategorisë së Parë

Ish-mesfushori i Interit dhe Brazilit u zyrtarizua te Tirana kur klubi bardheblu kishte zbritur për herë të parë në Kategorinë e Parë. E nisi me fitimin e Superkupës në ndeshjen ndaj Kukësit, e më pas udhëhoqi skuadrën drejt rikthimit në Superiore duke fituar titullin e Kategorisë së Parë. Erdhi te Tirana në qershor 2017 dhe u largua në tetor 2018 pas një humbjeje në shtëpi ndaj Laçit.



EMANUEL EGBO (Nigerian, sezoni 2019- 2020) Suksesi: Titulli kampion

Trajneri nigerian u gradua në fund të vitit 2019 pas largimit të Julian Ahmatajt. Riktheu titullin kampion te Tirana pas 11 vitesh, duke bërë një ecuri fantastike, me plot 16 rezultate pozitive radhazi në kampionat. E mori në vend të tetë dhe e shpalli ekipin kampion. U shkarkua dy ditë më parë pas eliminimit nga turi i dytë i Kupës.

