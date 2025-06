“Dosjet Epstein” kanë hyrë në përplasjen e pashembullt midis Elon Musk dhe Donald Trump.

Miliarderi i Afrikës së Jugut, në një përshkallëzim të postimeve kërcënuese që të dy shkëmbyen brenda pak orësh, lëshoi ​​atë që ai vetë e quajti “bombë vërtet të madhe” në X.

“Donald Trump është në dosjet e Epstein. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato nuk janë bërë publike. Kalofsh një ditë të mbarë, DJT”, ishte postimi i Musk. Pastaj, në një postim tjetër, shtoi “Shënoje këtë postim. E vërteta do të dalë në dritë”.

Për çfarë po i referohej Musk?

Të ashtuquajturat “dosjet Epstein” janë një koleksion i gjerë dokumentesh gjyqësore, ditarësh, kontaktesh telefonike, regjistrimesh të lidhura me financierin e New Yorku-t, Jeffrey Epstein, i arrestuar në korrik 2019 për trafikim seksual të të miturve dhe i cili kreu vetëvrasje në qelinë e tij një muaj më vonë.

Epstein u akuzua se kishte krijuar, në fillim të viteve 2000, një harem vajzash të moshës 13 deri 15 vjeç, të përdorura për të kënaqur kënaqësitë seksuale të një rrethi të vogël miqsh.

Dosjet kryesore të hetimit janë katër.

“Libri i Zi”, libri personal i adresave të Epstein në të cilin milioneri kishte shkruar qindra emra dhe numra telefoni të njerëzve me ndikim, përfshirë politikanë, biznesmenë dhe yje të Hollivudit, nga ish-kryeministri britanik Tony Blair te ish-kryeministri izraelit Ehud Barak, manjatët Les Wexner, Richard Branson, David Rockefeller dhe Rupert Murdoch, aktorët Alec Badwin, Chris Tucker, këngëtari Mick Jagger dhe stilisti Tom Ford.

Ata që janë në listë, kanë specifikuar hetuesit, nuk nënkuptojnë direkt përfshirje në rrjetin seksual të krijuar nga financuesi.

Dosja e dytë ka të bëjë me “regjistrin”, regjistrin e fluturimit në avionin e tij privat, Lolita Express, i përdorur për të transportuar ‘mysafirë’ të profilit të lartë në pronat e tij, përfshirë një ishull privat në Ishujt e Virgjër.

Dosja e tretë ka të bëjë me dëshmitë e viktimave dhe bashkëpunëtorëve.

Dosja e katërt përmban dokumentet e çështjeve civile dhe penale kundër Epstein dhe ish-të dashurës e bashkëpunëtores së tij, Ghislaine Maxwell, e cila u dënua me 20 vjet burg.

Emri i Trump në fakt kishte dalë tashmë në hetim sepse ishte përmendur në librin telefonik.

Një faqe renditi numrin e celularit të manjatit dhe atë të anëtarëve të tjerë të familjes, përfshirë fëmijët e tij Ivanka, Donald Jr. dhe Eric.

Aktualisht nuk ka prova konkrete në regjistrat e fluturimit që Trump kishte hipur në Lolita Express.

Në vitet 1990, manjati e kishte lavdëruar miqësinë e tij me Epstein, duke kujtuar se të dyve u pëlqenin “gratë e bukura, madje edhe ato të reja”. Më pas, me arrestimin e financierit në vitin 2019, Trump u distancua.

Megjithatë, Musk, me postimin e tij, sugjeron se mund të ketë zbulime të bujshme në lidhje me presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe se ato do të ishin mbuluar nga Departamenti i Drejtësisë, i udhëhequr nga Pam Bondi, e cila nga ana tjetër u akuzua nga opozita se ishte nën urdhrat e Trump.

Bondi kishte njoftuar më parë qëllimin e saj për të publikuar dosjet e hetimit, por më pas u kufizua duke treguar vetëm disa fragmente, duke provokuar protesta nga mbështetësit e presidentit.

Për vite me radhë, baza e teoricienëve të konspiracionit të lëvizjes “Trumpian Maga” kishte akuzuar demokratët se kishin mbuluar gjithçka në mënyrë që të mos zbulonin përfshirjen e liberalëve të mëdhenj.

Ndër njerëzit e përmendur nga dëshmitarët ishin edhe Princi Andrew, ish-presidenti Bill Clinton dhe bashkëthemeluesi i Microsoft, Bill Gates.