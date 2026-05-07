Gjykata e Posaçme ka dënuar me 1 vit burg avokaten Erida Lazimi, për veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.
Përmes një njoftimi, GJKKO bën të ditur se ajo ka përfituar uljen e 1/3 së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe dënohet me 8 muaj burg.
Por GJKKO ka pezulluar vendimin e dënimit të saj dhe ka vendosur ndaj avokates Lazimi 16 muaj shërbim prove.
Emri i Lazimit doli në dosjen “Toyota Yaris”. Astrit Vladi dhe Erida Lazimin u akuzuan nga Prokuroria e Posaçme për ndikim të paligjshëm ndaj një gjyqtari.
Astrit Vladi në shtator 2020, kur dosja e vëllait të tij ishte në seancë paraprake, i kërkoi avokates Erida Lazimi që të ndikonte te gjyqtari për çështjen e Astrit Vladit dhe disa të tjerëve.
Lazimi dyshohet se ka pranuar të ndërmjetësojë kundrejt përfitimeve monetare të parregullta.
