Është ndërprerë seanca gjyqësore për dosjen “Partizani”, ndërsa trupi gjykues ka caktuar zhvillimin e seancës së radhës më 22 qershor, në orën 10:00.
Siç raporton gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, gjatë seancës së sotme dhanë dëshminë e tyre ish-ministri i Ekonomisë, Genc Ruli, dhe ish-drejtoresha e Sportit, Violeta Shqevi.
Ata u pyetën nga prokurorët dhe palët në lidhje me proceset e privatizimit dhe administrimin e ish-kompleksit sportiv “Partizani”.
Procesi gjyqësor do të vijojë me shqyrtimin e mëtejshëm të provave dhe dëshmive në seancën e ardhshme. Siç dihet, një nga të pandehurit në këtë çështje është edhe kryetari i PD, Sali Berisha.
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