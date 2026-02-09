Në Gjykatën Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është mbajtur sot, 9 shkurt, seanca gjyqësore për dosjen “Partizani”.
Mbrojtja ka nisur parashtrimin e fakteve për të kundërshtuar akuzën e Prokurorisë së Posaçme, gjë që e konfirmoi edhe Jamarbër Malltezi në prononcim për gazetarët.
Malltezi e cilësoi procesin si një “përndjekje politike” dhe jo si ndjekje penale, duke pretenduar shkelje të konventave ndërkombëtare.
Ai ngriti akuza ndaj prokurores Enkeleda Millonai, duke theksuar se ajo është emëruar nga Taulant Balla, i cili ka kallëzuar çështjen në emër të Partisë Socialiste. Ai përmendi gjithashtu prokurorin Arben Kraja, duke deklaruar se ka qenë hetues i Sigurimit të Shtetit, dhe sipas tij, për këtë arsye nuk mund të jetë objektiv në këtë proces. Malltezi shtoi se vetë ka qenë ndër studentët që kanë kundërshtuar sistemin komunist, duke e akuzuar atë për grabitje pronash, çështje që lidhet drejtpërdrejt me objektin e këtij gjykimi.
Siç raporton gazetarja e Klan News, Glidona Daci, gjykata ia ka ndaluar Malltezit të përdorë terma që nuk lidhen me objektin e gjykimit. Më herët, GJKKO e kishte ndaluar atë t’u drejtohej prokurorëve të SPAK si “prokurorë politikë”.
