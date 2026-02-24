“Berisha është i vetmi i akuzuar i paprangosur”, kështu u shpreh analisti Frrok Çupi në një intervistë në emisionin “Real Story” në ABC News, ndërsa foli për dosjen “Partizani”.
Çupi u shpreh kritik ndaj Berishës duke thënë se gjyqi ndaj tij u nis me indicie të SHBA pasi u shpall i korruptuari më i madh për interes të familjes së tij.
“E gjithë rruga ligjore ose gjyqësore e Sali Berishës ka mbetur thuasje jashtë vëmendjes së politologjisë, medias publikut etj…Kemi parasysh vetëm një gjë, është i vetmi ia akuzuar, i akuzuar i madh që nuk i janë vënë pranga kurrë.
Një i përfolur, i dyshuar, i akuzuar që nuk i kanë vënë pranga kurrë. Prangat janë një gjë e rëndësishme shumë, ish-Princi provoi prangat në duar.
Barazia para ligjit nga gjykata është me anë të veprave. Ndaj vijmë edhe tek ky koment, ku Berisha nuk përmendet. Paradite shkon në gjykatë si i pandehur dhe pasdite djeg vendin. Të vetmet fakte që nuk rrjedhin nga Prokuroria janë prova të Sali Berishës, të gjithë faktet e tjera rrjedhin.
Ne nuk dimë çfarë ka ai bunker, dimë që ka një krim të madh. Është tjetër gjë që duhet të dënohet për vrasje, por është gjyqi më i madh sepse është gjyqi që ka 5 vite që ka nisur dhe nuk kemi asnjë hap. Ka nisur me indicien e SHBA. E shpallën Sali Berishën të korruptuar të madh për interes të familjes së tij. 5 vjet vazhdon të luajë me të drejtën”, tha ai.
