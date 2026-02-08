Ghislaine Maxwell, e cila po vuan një dënim prej 20 vjetësh për trafikim seksual, do të heshtë gjatë seancës dëgjimore të Kongresit Amerikan mbi aktivitetet e Jeffrey Epstein. Ajo do të shfaqet të hënën përmes një lidhjeje video nga burgu dhe do të përdorë mbrojtjen e Amendamentit të Pestë, që garanton të drejtën kundër vetë-inkriminimit.
Sipas vëllait të saj, Ian Maxwell, Ghislaine kishte kërkuar në dhjetor një kompjuter nga gjykata për të mundësuar qasjen në dosjet e Epstein, por nuk kishte marrë ende përgjigje. Për këtë arsye, ajo ka parë vetëm një pjesë të vogël nga miliona faqe të publikuara dhe nuk mund të dijë se çfarë pyetjesh mund të lindin gjatë dëgjimit. Ian Maxwell shtoi se për këtë arsye, heshtja është e nevojshme për të shmangur akuzat për dëshmi të rreme.
Në janar, Maxwell kishte pretenduar se 29 bashkëpunëtorë dhe miq të Epstein ishin mbrojtur nga akuzat përmes marrëveshjeve sekrete me qeverinë amerikane. Në një peticion për lirimin e saj nga burgu, ajo deklaroi se disa bashkëpunëtorë, përfshirë katër të përmendur me emër dhe 25 burra të tjerë, ishin shmangur nga ndjekja penale.
Maxwell po vuan dënimin në një burg me siguri minimale në Teksas dhe më parë kishte kërkuar imunitet ligjor për të dëshmuar pa u ndjekur penalisht, por kërkesa u refuzua.
Seanca e saj bëhet pjesë e hetimit të Komitetit mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve për rastin Epstein dhe trajtimin e dosjeve nga qeveria amerikane.
