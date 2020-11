Misioni i OKB-së në Kosovë, UNMIK është treguar tejet i kujdesshëm në fshehjen e çdo bashkëpunëtori shqiptar për hetimet në vendet ku supozohej të ishin kryer krime nga UÇK.

Në dosjen e “Shtëpisë së Verdhë” të siguruar nga Top Channel, që mban nënshkrimin e Shefit të zyrës për personat e pagjetur në Kosovë, Jose Pablo Baraybar, përveç pesë ekspertëve të fushës për hetimin e vendeve të krimit, ishin edhe 8 persona të tjerë emrat e të cilëve nuk figurojnë.

Dosja tregon se hetimet ishin zhvilluar në bashkëpunim me kryeprokurorin e Burrelit, katër zyrtarë policor nga Burreli si dhe një përkthyes i Tribunalit Ndërkombëtar për Krime në ish- Jugosllavi dhe dy oficerë sigurie po ashtu nga tribunali.

Top Channel ka provuar të marrë një përgjigje nga UNMIK dhe Tribunali Ndërkombëtar për zyrtarët që nuk u figurojnë emrat, por që thonë se janë konfidenciale dhe për asnjë arsye nuk mund të zbulohen.

“Nëse pyetja juaj ka të bëjë me stafin e UNMIK-ut, ju lutemi keni parasysh që në përgjithësi dhe bazuar në rregulloret e Kombet e Bashkuara, informatat personale, që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me emrat e stafit të KB-së, ose të dhëna të tjera që do ta bënin stafin të identifikueshëm, janë konfidenciale dhe për këtë arsye, nuk mund të zbulohen”.

Top Channel ka provuar të marrë përgjigje edhe nga Pablo Baraybar që në shtypin zviceran citohet të ketë thënë se në Shqipëri arriti të hyjë si turist e inxhinier rrugësh, por nuk ka dhënë përgjigje.

Por, gazetari Vehbi Kajtazi thotë se përkthyesi i cili shoqëroi ekipin ishte Artan Grubi tash zëvendëskryeministër në Maqedoninë Veriore. Derisa për hetimet dokumenti jep përfundimin se nuk janë gjetur prova për kryerjen e ndonjë krimi.

Bazuar në ekzaminimet (hetimet) tona, në opinionin tonë nuk ka prova (fakte) konkrete përfundimtare se ka pasur gjakderdhje nga persona si rezultat apo pasojë e akteve kriminale ne shtëpinë në jug- perëndim të Burrelit në Shqipëri. Sidoqoftë, ka pasur reagim te reaktantit Luminol për gjak në kuzhinë dhe dhomën magazinore (dhoma nr.5).

/a.r