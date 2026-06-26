Gjykata e Posaçme ndryshon masën e sigurisë për ish-drejtorin e Bashkisë Tiranë Taulant Tushe.
Ky i fundit prej janarit të këtij viti mbahej në masën e arrestit shtëpiak me vendim të Apelit të Posaçëm, ndërsa kjo masë iu zbut sërish me detyrim paraqitje.
Tushe është i përfshirë në aferën “5D”, së bashku me dy ish drejtorët e tjerë Redi Molla dhe Mariglen Qato.
Sipas SPAK Taulant Tusha në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së Planifikimit të Punëve Publike dhe të anëtarit të KVO, si dhe anëtarët e tjerë Enton Punavija, Julian Zanaj dhe Albanon Janku, kanë favorizuar shoqërinë 5D në 3 tendera të Bashkisë Tiranë, duke i krijuar shoqërisë ‘5D Konstruksion’ sh.p.k avantazhe dhe privilegje të padrejta në raport me operatorët e tjerë ekonomikë që kanë marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duke e shpallur fituese të procedurës së prokurimit në mënyrë të parregullt dhe në shkelje të rregullave të prokurimit publik”, argumenton prokuroria.
Tushe u arrestua fillimisht në mars të vitit 2024 me urdhër të SPAK, por u lirua nga qelia në muajin janar 2026.
Ky i fundit po gjykohet edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës.
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