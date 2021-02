Gjykata e Posaçme ka shpallur vendimin për një tjetër fraksion të dosjes 339 e cila ka të bëjë me tjetërsimin e pronave në qytetin e Lezhës.

Mes të dënuarve janë motra dhe vëllai i ish-deputeti të Partisë Socialiste Arben Ndoka. Togat e zeza dënuan përfundimisht Gjevi Ndokën me 6 vite e 8 muaj burg, Blendi Ndokën e Emanuel Gjurën me 4 vite e 8 muaj heqje lirie.

Sipas verdiktit të gjykatës, Mimoza Ndoka dënohet me 1 vit e 4 muaj, Luigji Paloka me 4 vite e 8 muaj gjithashtu, ndërsa të pandehurit Vlash Gaxulli, Genc Zeneli, dhe Kol Lleshi 2 vite burg me kusht

Dënimet të tjera janë dhënë, përkatësisht për Marjeta Perskura 1 vit e 4 muaj, për Zef Lazrin 8 muaj si dhe Paulin Simonin 3 vite e 4 muaj. /a.p