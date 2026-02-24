Një valë e fortë spekulimesh ka pushtuar orët e fundit rrjetet sociale lidhur me të dashurën e supozuar të “El Mencho”, e cila pretendohet se ka informuar autoritetet për vendndodhjen e tij.
Sipas postimeve që u bënë virale dhe u kthyen në trend global, bëhet fjalë për një influencere dhe modele të njohur meksikane në OnlyFans, Maria Julissa. Fotografi që qarkulluan në internet e paraqesin atë, teorikisht, në shoqërinë e Nemesio Oseguera Cervantes, vetëm pak orë përpara se ai të humbiste jetën gjatë një operacioni të madh policor.
Influencerja i ka mohuar kategorikisht këto pretendime që e lidhin me liderin e kartelit “Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG)”, duke folur për foto dhe video të manipuluara, që sipas saj mund të jenë krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Kush është Maria Julissa
Maria Julissa, me origjinë nga Sonora në veri të Meksikës, është një figurë e njohur në rrjetet sociale, kryesisht në Instagram, ku publikon përmbajtje rreth modës, modelingut, udhëtimeve dhe stilit të jetesës. Ajo ka gjithashtu një bazë abonentësh në platforma për përmbajtje për të rritur, si OnlyFans.
Deri vonë, imazhi i saj publik lidhej me bashkëpunime me marka të ndryshme, paraqitje në evente nate dhe postime personale. Emri i saj nuk ishte përmendur në asnjë burim zyrtar në lidhje me krimin e organizuar apo rrjete kartelesh.
Kjo ndryshoi kur një postim viral pretendoi se ajo ishte personi i fundit që ishte parë me “El Mencho” para vdekjes së tij.
Si nisën thashethemet
Më 24 shkurt, një llogari në platformën X publikoi një foto që u prezantua si “imazhi i fundit” i “El Mencho”. Në foto shihej një burrë që i ngjante trafikantit të drogës, pranë një gruaje në një ambient lokali nate, me pretendimin se ajo ishte Maria Julissa dhe se kishte njoftuar autoritetet për vendstrehimin e tij.
Postimi u shpërnda masivisht, duke grumbulluar mijëra shpërndarje dhe komente brenda pak orësh. Më pas qarkulluan edhe imazhe të tjera, përfshirë një foto të një gruaje me veshje që mbanin logon e CJNG.
Megjithatë, asnjë autoritet meksikan apo amerikan nuk ka konfirmuar identitetin e gruas që dyshohet se ka dhënë informacion për lokalizimin e liderit të kartelit. Njoftimet zyrtare flasin vetëm për një “partnere romantike anonime”, pa përmendur emra.
Mohimi publik
Maria Julissa reagoi në rrjetet sociale, duke mohuar çdo përfshirje. Ajo theksoi se postimet që e paraqesin si informatore të autoriteteve janë “plotësisht të rreme” dhe u bëri thirrje ndjekësve të saj të raportojnë faqet në Facebook që, sipas saj, shpërndajnë histori të sajuara.
“Po qarkullon një informacion se gjoja kam publikuar histori për atë që ndodhi në Meksikë. Dua ta sqaroj se të gjitha këto janë PLOTËSISHT TË RREME! Jam një person që nuk më pëlqejnë problemet, nuk më pëlqen të përzihem me askënd dhe dua të shijoj jetën në qetësi. Ju lutem, nëse shihni postime si këto, raportojini!”, shkroi ajo në Instagram.
Ajo la të kuptohet gjithashtu se disa nga imazhet dhe materialet audio që qarkullojnë janë manipuluar digjitalisht ose janë krijuar me mjete të inteligjencës artificiale, për ta paraqitur në mënyrë të rreme si të lidhur me “El Mencho”. Media meksikane raportuan se ajo e cilësoi materialin si “të manipuluar dhe mashtrues”.
