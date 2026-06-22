Ministri i drejtësisë, Toni Gogu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, hodhi poshtë kategorikisht kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e Ramës dhe qeverisë.
Pjesë nga biseda:
Ylli Rakipi: Kërkesa e parë e protestuesve është dorëheqje e panegociueshme e kryeministrit dhe qeverisë. Nëse nuk bëhet kjo, bien kërkesat e tjera. Çdo kërkesë nis me dorëheqjen e qeverisë. E keni diskutuar këtë?
Toni Gogu: E kemi diskutuar në 11 maj kur vendosi populli. Aty u diskutua se kush do ta qeverisë Shqipërinë.
Detyra e kryeministrit është të qeverisë. Ka dy muaj që është në tur duke dëgjuar njerëzit. Ishte dy orë me banorët e Zvërnecit. U bëri thirrje protesuesve që janë aty për çështje konkrete, ejani të flasim. Kur kuptoi se ishin nën magjepsjen e algorithmit, atëherë detyra e kryeministrit është të qeverisë vendin.
Rakipi: Pra shkurt nuk e keni menduar ndonjëherë dorëheqjen?
Gogu: Nuk është pjesë e rregullave të lojës.
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