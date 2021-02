Bamir Topi ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i Frymës së Re Demokratike, tre vite pas kryesimit të kësaj partie.

Lëvizja erdhi pak orë pas firmosjes së marrëveshjes mes FRD-së dhe opozitës së drejtuar nga Lulzim Basha.

Sekretari i Pergjithshëm i partisë, Sali Shehu, është shprehur se nuk ka shumë që e ka mësuar lajmin dhe se nuk ka informacion.

Shehu tha se arsyet do t’i tregojë vetë Topi e se do të mblidhet kryesia për ta falenderuar për kontributin që ka dhënë në parti.

“Të them të drejtën unë tani jam njohur me dorëheqjen dhe nuk kam informacionin e duhur për t’ju dhënë arsyet, por besoj zoti Topi do t’i sqarojë vetë.

Në këtë moment do të mbledhim kryesinë dhe ta falenderojmë zotin Topi për kontributin e tij në parti. Marrëveshja është firmosur në dakordësi me të gjithë njësinë.”, tha Shehu!

/a.p