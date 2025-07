“Pa shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme lokale”, kjo ishte deklarata e ekspertit të kriminalistikës, Fatjon Softa, në studion e Quo Vadis këtë të martë të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus.

Ai tha se Rama duke godfitur bashkitë po tregon se aty ka probleme të thella me korrupsionin, dhe po këkron që të godasë fort duke bërë që në vend të ketë zgjedhje të parakoshme lokale.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: Fotjon si e sheh?

Softa: Si rifreskim pushteti. Mesaduket po përgatitet ta çojë vendin në zgjehdje të pakohshme lokale.

Borakaj: Po e ka?

Softa: Po është i rënduar në shumë akuza, është shumë i lodhur, ka një sërë problemesh me korrupsionin. Ka shumë presion lidhur me kullat, lidhur me pastrimin e parave. Prandaj ai mund të dalë që pushteti lokal është i korruptuar. Ai po bën pastrimin e qytetit. Kush njoftoi se te ajo kulla në qendër ishin pa leje? Ishte Rama. Po në një rast që ishte një pallat pa leje, prapë ishte konstatim i kryeministrit. Thethi nuk e dinte si ishte gjendja? E dinte gjendjen, e dinte që ato ndërtime nuk ishin banesa por biznes. Pastaj sigurisht që edhe mundësinë për të shuar betejën e opozitës shqiptare për zgjedhjet.