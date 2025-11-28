Autoritetet braziliane arrestuan pesë oficerë policie të akuzuar për tentativë rishitjeje të një pushke të sekuestruar gjatë një bastisjeje që muajin e kaluar la 122 të vdekur në Rio de Janeiro.
Siç shkruan Reuters, operacioni i datës 28 tetor, më i përgjakshmi ndonjëherë në Brazil, la të vrarë 117 persona të dyshuar si anëtarë bandash dhe pesë oficerë policie, katër ditën e operacionit dhe një tjetër që ndërroi jetë disa javë më vonë nga plagët e marra.
Oficerët dyshohet se kishin marrë një nga gati 100 pushkët e sekuestruara nga anëtarët e bandave, gjë që u zbulua nga autoritetet pas shqyrtimit të pamjeve të kamerave trupore të përdorura nga policët ditën e operacionit.
Arma ishte destinuar për t’u rishitur tek krimi i organizuar, tha për Reuters një burim i afërt me çështjen.
Policia ushtarake tha në një deklaratë se “nuk toleron asnjë sjellje të papërshtatshme apo krime të kryera nga anëtarët e saj, dhe do të ndëshkojë me rigorozitet ata që rezultojnë të përfshirë kur veprimet e tilla provohen.”
Leave a Reply